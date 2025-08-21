"يغيب 3 أسابيع".. الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمد نصر

كشف النادي الإسماعيلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد نصر في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

وشارك محمد نصر أساسيا في المباراة التي خسرها الإسماعيلي 0-1 أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "كشف مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، إصابة محمد نصر بمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية".

واختتم الإسماعيلي بيانه قائلا إن اللاعب تأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة.

وتستعد كتيبة "الدراويش" لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

