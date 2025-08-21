المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"يغيب 3 أسابيع".. الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمد نصر

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

03:27 م 21/08/2025
محمد نصر

محمد نصر لاعب الإسماعيلي

كشف النادي الإسماعيلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد نصر في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

وشارك محمد نصر أساسيا في المباراة التي خسرها الإسماعيلي 0-1 أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الثلاثاء الماضي.

المندوه يكشف تحركات الزمالك في أزمة سحب الأرض

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "كشف مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، إصابة محمد نصر بمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية".

واختتم الإسماعيلي بيانه قائلا إن اللاعب تأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

السيسي يصدق على تعديل قانون الرياضة 

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة.

وتستعد كتيبة "الدراويش" لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري محمد نصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520964/-يغيب-3-أسابيع-الإسماعيلي-يعلن-تفاصيل-إصابة-محمد-نصر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد شاكر", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d8%b1/267" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""يغيب 3 أسابيع".. الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمد نصر", "alternativeHeadline":""يغيب 3 أسابيع".. الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمد نصر", "description": "كشف النادي الإسماعيلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد نصر في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2022/8/24/301119864-620397092982639-6476035088290329175-n2022_8_24_20_29.webp", "keywords": "الإسماعيلي,الدوري المصري,محمد نصر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520964/-يغيب-3-أسابيع-الإسماعيلي-يعلن-تفاصيل-إصابة-محمد-نصر", "articleBody": "كشف النادي الإسماعيلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد نصر في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.وشارك محمد نصر أساسيا في المباراة التي خسرها الإسماعيلي 0-1 أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الثلاثاء الماضي.المندوه يكشف تحركات الزمالك في أزمة سحب الأرضوقال الإسماعيلي في بيان رسمي: "كشف مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، إصابة محمد نصر بمزق من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية".واختتم الإسماعيلي بيانه قائلا إن اللاعب تأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.السيسي يصدق على تعديل قانون الرياضة&nbsp;جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة.وتستعد كتيبة "الدراويش" لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الرابعة من الدوري المصري.جدول مباريات اليوم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2022/8/24/301119864-620397092982639-6476035088290329175-n2022_8_24_20_29.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T15:27: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T15:27:46+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T15:27:00+03:00" }