المندوه: وزيرا الإسكان والرياضة يشعران بحجم أزمة أرض الزمالك بـ6 أكتوبر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:22 م 21/08/2025
حسام المندوه

حسام المندوه - أمين صندوق نادي الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن أشرف صبحي وشريف الشربيني وزيرا الرياضة والإسكان، داعمين لموقف النادي في أزمته مع أرض 6 أكتوبر.

وكان الزمالك قد أعلن سحب وزارة الإسكان أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي كان من المقرر أن يقيم عليها الفرع الجديد للنادي.

كما توجه نادي الزمالك بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحل أزمة النادي في أرض 6 أكتوبر وذلك في بيان رسمي. (للتفاصيل اضغط هنا)

وقال المندوه في تصريحات للصحفيين: "الأمور تسير بشكل جيد مع شريف الشربيني وزير الإسكان، الذي عقدنا جلسة معه، كما تقابلنا مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "الوزيران يدعمان للموقف ويشعران بحجم المشكلة التي يعاني منها الزمالك، لكننا أوضحنا موقفنا ومستنداتنا وهناك بعض الإجراءات التي سنتخذها في الفترة القادمة".

وأنهى: "أهم شيء اليوم هو الالتفاف حول فريق الزمالك أمام مودرن سبورت لتحقيق أهدافنا".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري أرض 6 أكتوبر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

