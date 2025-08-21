المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في بيان رسمي.. الزمالك يناشد الرئيس السيسي بإعادة أرض أكتوبر بعد مقابلة وزير الإسكان

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

02:46 م 21/08/2025
الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه نادي الزمالك مناشدة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة قطعة الأرض التي كانت مخصصة للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

الزمالك أعلن قبل أيام عن سحب قطعة الأرض التي كان من المقرر أن يقيم عليها فرع النادي الجديد، وأوضحت وزارة الإسكان أسباب القرار. طالع التفاصيل من هنا

وقام وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك بمقابلة شريف مجدي الشربيني وزير الإسكان اليوم الخميس، من أجل حل الأزمة. طالع التفاصيل من هنا

ونشر الزمالك بيانا رسميا بعد مقابلة الوزير قال فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلًا عن الملايين من جماهيره الوفية، بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته المُساند والداعم الأول للمؤسسات الوطنية والكيانات الرياضية الكبرى في دعم مسيرتها لرفعة الوطن، آملين تدخله لمساعدة النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر".

وأضاف الزمالك أن "الأرض تمثل حلم أجيال من الزملكاوية، وملاذًا حقيقيًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ النادي وجماهيره".

وأوضح: "اليوم يقف كيان نادي الزمالك بتاريخه الممتد لأكثر من قرن أمام قضية مصيرية تتعلق بأرض النادي في السادس من أكتوبر، لاستكمال بناء المستقبل الذي تحلم به جماهير القلعة البيضاء".

وواصل: "نأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عهدناه مساندًا قويا للرياضة المصرية أن ينظر بعين الاهتمام لمناشدة الزمالك بشأن مشروع النادي الجديد، الذي سبق وتشرف بالحصول على موافقة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمنحه مهلة لمدة عامين لإتمام عملية البناء تنتهي في سبتمبر 2026".

وأتم الزمالك مناشدته للرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله: "نثق في عدلكم وحرصكم على نصرة الحق، ليبقى الزمالك دائمًا قلعة للرياضة المصرية وبيتًا للانتماء".

الزمالك الدوري المصري عبد الفتاح السيسي

