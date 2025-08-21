المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

تشكيل الزمالك.. عودة شيكو بانزا.. وفتوح بديلا أمام مودرن سبورت

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:06 م 21/08/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بداية الفريقين

بدأ مودرن سبورت بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى، قبل أن ينتصر في الجولة الثانية على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

أما نادي الزمالك فبدأ البطولة بالفوز بنتيجة 2-0 أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

تشكيل الزمالك

شهد تشكيل الزمالك تواجد شيكو بانزا الذي غاب عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإصابة، كما استقر فيريرا عن وجود أحمد فتوح على مقاعد البدلاء تمهيدا للحاجة إليه في الشوط الثاني.

كما بدأ خوان ألفينا في التشكيل الأساسي لأول مرة بعدما شارك في دقائق معدودة في مباراة المقاولون الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

في الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في الهجوم: خوان ألفينا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

غيابات الزمالك عن لقاء مودرن سبورت

شهدت قائمة فريق الزمالك غياب 8 لاعبين، وهم كالتالي:

المغربي عبد الحميد معالي لأسباب فنية.

التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.

أحمد حمدي لأسباب فنية.

عمرو ناصر لأسباب فنية.

المهدي سليمان لأسباب فنية.

محمود جهاد لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد ربيع لإصابته في العضلة الضامة قبل بداية الموسم.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت فيريرا أحمد فتوح

أخبار تهمك

