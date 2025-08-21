المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لا فائز في برج العرب.. التعادل يحسم مباراة سموحة وزد في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:30 م 21/08/2025
مصطفى ميسي

هدف مصطفى ميسي أمام سموحة

انتهت أحداث مباراة سموحة ضد زد، بالتعادل الإيجابي (1-1)، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

نهاية مباراة سموحة ضد زد

مباراة سموحة ضد زد، جاءت أهدافها خلال مجريات الشوط الأول، بعدما تقدم الفريق صاحب الأرض والضيافة، عن طريق صامويل أمادي بالدقيقة 10.

ثم عاد زد في النتيجة وأدرك التعادل في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، من تسديدة عن طريق مصطفى سعد ميسي.

ورفع زد رصيده إلى 5 نقاط ليصبح بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما أصبح سموحة بالمركز الـ 13.

أحداث مباراة سموحة ضد زد

1: انطلاق المباراة.

7: علي لطفي يتألق وينقذ تسديدة صامويل أمادي لاعب سموحة.

10: صامويل أمادي يتابع كرة تم إنقاذها من على خط مرمى زد، ليسددها بقدمه اليسرى في الشباك، ويعلن تقدم سموحة.

26: محاولات مستمرة من زد لإدراك التعادل.

28: مصطفى سعد ميسي يسجل هدفًا لفريق زد، لكن الحكم يرفض احتسابه، لوجود تسلل.

29: بعد مراجعة لعبة الهدف من جانب الـVAR، أعلن محمد البنا حكم مباراة سموحة ضد زد، احتساب الهدف، لتصبح النتيجة (1-1).

45: نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، تقدم صامويل أمادي لسموحة، ثم تعادل مصطفى ميسي لصالح زد.

46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة سموحة ضد زد، على ملعب برج العرب.

60: ضغط متبادل بين الفريقين لكن دون جدوى، وسط تألق ملحوظ من علي لطفي حارس سموحة.

82: خروج مصطفى سعد ميسي صاحب هدف زد في شباك سموحة.

90: نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي ليتقاسم الفريقين النقاط، حيث لم يشهد الشوط الثاني تسجيل أية أهداف جديدة من جانب سموحة وزد.

مباراة سموحة ضد زد، انطلقت في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب مواجهة الجولة الثالثة ببطولة الدوري.

تشكيل سموحة ضد زد

البداية مع صاحب الأرض والضيافة، تشكيل سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز، جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ، أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا.

الوسط: أحمد فوزي، سمير فكري، سامادو.

الهجوم: خالد الغندور، صامويل أمادي، بابي بادجي.

دكة البدلاء: حسين تيمور، عمرو السيسي، حسام أشرف، محمد سعيد مكرونة، عماد فتحي، محمد رجب، الحبيب أحمد حسن، عبده يحيى ومحمد كونيه.

بينما على الجانب الآخر، يدخل محمد شوقي المدير الفني للضيوف، مباراة سموحة ضد زد، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: علي جمال، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق.

الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، أحمد عادل "ميسي"، مصطفى سعد "ميسي".

الهجوم: أحمد عاطف، شادي حسين.

دكة البدلاء: سيد، بكري، رأفت، كيتا، سامح، البانوبي، بيتر، صابر وكهربا.

وحصد زد 4 نقاط من أول جولتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما حصل سموحة على نقطتين فقط.

الدوري المصري الدوري المصري الممتاز سموحة زد

