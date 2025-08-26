تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

أعلنت شركة "تذكرتي"، اليوم الجمعة، عن تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب "هيئة قناة السويس"، قبل أن يتم نقلها إلى "استاد السلام" في إطار التعديلات التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

وأفادت شركة "تذكرتي" عبر موقعها الرسمي أن المباراة ستُقام على ملعب "السلام"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك يواصل انطلاقته القوية

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا مساء أمس الخميس، على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الثالثة من الدوري.

ويرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعد تحقيق الفوز على كلٍ من سيراميكا كليوباترا (2-0)، ومودرن سبورت (2-1)، والتعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب.

فاركو في المركز الأخير

في المقابل، يتذيل فريق فاركو جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، جمعها من تعادل سلبي أمام إنبي في الجولة الأولى.

وتلقى الفريق السكندري خسارتين متتاليتين؛ الأولى أمام الأهلي بنتيجة 4-1، والثانية أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري

فاركو 0 × 1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 1 × 1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2 × 2 بيراميدز

الإسماعيلي 0 × 1 الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا 2 × 0 إنبي

وادي دجلة 0 × 1 بتروجيت

الجونة 0 × 0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0 × 0 حرس الحدود

سموحة 1 × 1 زد

مودرن سبورت 1 × 2 الزمالك

ترتيب الدوري المصري