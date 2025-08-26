المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:57 م 22/08/2025
الزمالك

فريق الزمالك - صورة من لقاء من مودرن سبورت

أعلنت شركة "تذكرتي"، اليوم الجمعة، عن تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب "هيئة قناة السويس"، قبل أن يتم نقلها إلى "استاد السلام" في إطار التعديلات التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

وأفادت شركة "تذكرتي" عبر موقعها الرسمي أن المباراة ستُقام على ملعب "السلام"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك يواصل انطلاقته القوية

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا مساء أمس الخميس، على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الثالثة من الدوري.

ويرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعد تحقيق الفوز على كلٍ من سيراميكا كليوباترا (2-0)، ومودرن سبورت (2-1)، والتعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب.

فاركو في المركز الأخير

في المقابل، يتذيل فريق فاركو جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، جمعها من تعادل سلبي أمام إنبي في الجولة الأولى.

وتلقى الفريق السكندري خسارتين متتاليتين؛ الأولى أمام الأهلي بنتيجة 4-1، والثانية أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

No description available.

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري

فاركو 0 × 1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 1 × 1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2 × 2 بيراميدز

الإسماعيلي 0 × 1 الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا 2 × 0 إنبي

وادي دجلة 0 × 1 بتروجيت

الجونة 0 × 0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0 × 0 حرس الحدود

سموحة 1 × 1 زد

مودرن سبورت 1 × 2 الزمالك

ترتيب الدوري المصري

الزمالك الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري فاركو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521070/تغيير-ملعب-مباراة-الزمالك-وفاركو-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري", "alternativeHeadline":"تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري", "description": "أعلنت شركة "تذكرتي"، اليوم الجمعة، عن تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/22/536481912-1188543729984488-7762416674558307760-n-1-2025_8_22_0_52.webp", "keywords": "الزمالك,الدوري المصري,طلائع الجيش,فاركو,الأهلي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521070/تغيير-ملعب-مباراة-الزمالك-وفاركو-في-الدوري", "articleBody": "أعلنت شركة "تذكرتي"، اليوم الجمعة، عن تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري لموسم 2025-2026.وكان من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب "هيئة قناة السويس"، قبل أن يتم نقلها إلى "استاد السلام" في إطار التعديلات التنظيمية الخاصة بالمسابقة.وأفادت شركة "تذكرتي" عبر موقعها الرسمي أن المباراة ستُقام على ملعب "السلام"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.الزمالك يواصل انطلاقته القويةوكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا مساء أمس الخميس، على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الثالثة من الدوري.ويرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعد تحقيق الفوز على كلٍ من سيراميكا كليوباترا (2-0)، ومودرن سبورت (2-1)، والتعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب.فاركو في المركز الأخيرفي المقابل، يتذيل فريق فاركو جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، جمعها من تعادل سلبي أمام إنبي في الجولة الأولى.وتلقى الفريق السكندري خسارتين متتاليتين؛ الأولى أمام الأهلي بنتيجة 4-1، والثانية أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصريفاركو 0 &times; 1 طلائع الجيشالبنك الأهلي 1 &times; 1 كهرباء الإسماعيليةالمصري 2 &times; 2 بيراميدزالإسماعيلي 0 &times; 1 الاتحاد السكندريسيراميكا كليوباترا 2 &times; 0 إنبيوادي دجلة 0 &times; 1 بتروجيتالجونة 0 &times; 0 غزل المحلةالمقاولون العرب 0 &times; 0 حرس الحدودسموحة 1 &times; 1 زدمودرن سبورت 1 &times; 2 الزمالكترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/22/536481912-1188543729984488-7762416674558307760-n-1-2025_8_22_0_52.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 22T17:57: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-22T17:58:40+03:00", "datePublished" : "2025-08-22T17:57:00+03:00" }