وجهت جماهير نادي الزمالك رسالة للاعبين خلال مباراة مودرن سبورت المقامة في الدوري.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة مكتوب عليها: "لا تترك أي فرصة، أهزم كل موقف".

وتسعى جماهير نادي الزمالك لإعادة الروح للاعبين بالأخص بعد التعادل الذي وقع فيه الفريق في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية للدوري المصري.

عودة شيكو بانزا

شهد تشكيل الزمالك تواجد شيكو بانزا الذي غاب عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإصابة، كما استقر فيريرا عن وجود أحمد فتوح على مقاعد البدلاء تمهيدا للحاجة إليه في الشوط الثاني.

كما بدأ خوان ألفينا في التشكيل الأساسي لأول مرة بعدما شارك في دقائق معدودة في مباراة المقاولون الماضية.

غيابات الزمالك عن لقاء مودرن سبورت

شهدت قائمة فريق الزمالك غياب 8 لاعبين، وهم كالتالي:

المغربي عبد الحميد معالي لأسباب فنية.

التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.

أحمد حمدي لأسباب فنية.

عمرو ناصر لأسباب فنية.

المهدي سليمان لأسباب فنية.

محمود جهاد لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد ربيع لإصابته في العضلة الضامة قبل بداية الموسم.