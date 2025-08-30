المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"ثلاثي خارج المواجهة".. قناة الأهلي توضح حالة المصابين قبل مباراة بيراميدز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:01 م 26/08/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، موقف المصابين قبل مباراة بيراميدز.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين خلال مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة وكان من بينهم الخماسي: "مروان عطية، إمام عاشور، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم ومحمد شكري".

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري سيدخلون مباشرة في التدريبات الجماعية بعد مباراة بيراميدز، وبالتالي سيتم استبعادهم من مباراة بيراميدز القادمة".

وأضاف: "التئام الكسر الذي عانى منه إمام عاشور اكتمل بنسبة 100% لكن الجهاز الفني والطبي حريص لتوفير أجواء الحماية بحيث لا تتكرر الإصابة من جديد".

وأكمل شوبير: "إمام عاشور يريد اللعب بأي طريقة ليساعد الفريق في العودة للانتصارات، بالإضافة إلى رغبته في الانضمام لمعسكر منتخب مصر".

وأنهى: "منتخب مصر يبحث حالة إمام عاشور ليتعرف على موقفه ومدى جاهزيته مع طبيب الأهلي ونفس الأمر لمروان عطية".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ياسر إبراهيم بيراميدز إمام عاشور محمد شكري مروان عطية ياسين مرعي



