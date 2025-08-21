افتتح الأنجولي شيكو بانزا أهدافه مع نادي الزمالك بعدما عزز تقدمه فريقه أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

تابع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

شيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك

وسجل بانزا هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت في الدقيقة 48.

وجاء الهدف بعدما تسلم شيكو بانزا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن الحارس أبو جبل حاول إمساك الكرة ولكنها مرت من بين أقدامه بغرابة شديدة، لتسكن شباك مودرن.

وكان البرازيلي خوان ألفينا تقدم للزمالك في الدقيقة 12.

ترتيب الدوري المصري

وكان الزمالك بدأ مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

بينما افتتح مودرن سبورت موسمه بالتعادل مع الأهلي (2-2) ثم انتصر على الاتحاد السكندري (2-1).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا