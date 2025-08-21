المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد خطأ فادح من أبو جبل.. شيكو بانزا يفتتح أهدافه مع الزمالك أمام مودرن

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:19 م 21/08/2025
شيكو بانزا

شيكو بانزا - الزمالك

افتتح الأنجولي شيكو بانزا أهدافه مع نادي الزمالك بعدما عزز تقدمه فريقه أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

تابع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

شيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك

وسجل بانزا هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت في الدقيقة 48.

وجاء الهدف بعدما تسلم شيكو بانزا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن الحارس أبو جبل حاول إمساك الكرة ولكنها مرت من بين أقدامه بغرابة شديدة، لتسكن شباك مودرن.

وكان البرازيلي خوان ألفينا تقدم للزمالك في الدقيقة 12.

ترتيب الدوري المصري

وكان الزمالك بدأ مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

بينما افتتح مودرن سبورت موسمه بالتعادل مع الأهلي (2-2) ثم انتصر على الاتحاد السكندري (2-1).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا 

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521015/-بعد-خطأ-فادح-من-أبو-جبل-شيكو-بانزا-يفتتح-أهدافه-مع-الزمالك-أمام-مودرن", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" بعد خطأ فادح من أبو جبل.. شيكو بانزا يفتتح أهدافه مع الزمالك أمام مودرن", "alternativeHeadline":"مودرن ضد الزمالك.. شيكو بانزا يسجل بعد خطأ أبو جبل", "description": "افتتح الأنجولي شيكو بانزا أهدافه مع نادي الزمالك بعدما عزز تقدمه فريقه أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/شيكو2025_8_21_22_25.webp", "keywords": "مودرن سبورت-الزمالك-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521015/-بعد-خطأ-فادح-من-أبو-جبل-شيكو-بانزا-يفتتح-أهدافه-مع-الزمالك-أمام-مودرن", "articleBody": "افتتح الأنجولي شيكو بانزا أهدافه مع نادي الزمالك بعدما عزز تقدمه فريقه أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.وتقام مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.تابع نتائج مباريات الدوري المصري من هناشيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالكوسجل بانزا هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت في الدقيقة 48.وجاء الهدف بعدما تسلم شيكو بانزا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن الحارس أبو جبل حاول إمساك الكرة ولكنها مرت من بين أقدامه بغرابة شديدة، لتسكن شباك مودرن.وكان البرازيلي خوان ألفينا تقدم للزمالك في الدقيقة 12.ترتيب الدوري المصريوكان&nbsp;الزمالك بدأ مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب.بينما افتتح مودرن سبورت موسمه بالتعادل مع الأهلي (2-2) ثم انتصر على الاتحاد السكندري (2-1).للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/شيكو2025_8_21_22_25.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T22:19: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T22:26:30+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T22:19:00+03:00" }