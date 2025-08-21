موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جولته الثالثة في الدوري المصري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب قبل أن ينتصر على مودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو

سيكون تركيز الزمالك مُنصبًا على الجولة الرابعة التي ستشهد مواجهة سهلة نسبيًا ضد فاركو.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب هيئة قناة السويس مباراة الزمالك ضد فاركو يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وفاركو في التاسعة مساءً.

ترتيب الدوري المصري

استطاع الزمالك أن ينهي الجولة الثالثة بفوز مهم على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية ضد المقاولون العرب.

ويتقاسم المصري والزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط لكل منهما.

