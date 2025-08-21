المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:02 م 21/08/2025
الزمالك

الزمالك

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جولته الثالثة في الدوري المصري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج الدوري المصري من هنا

وبدأ الزمالك مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب قبل أن ينتصر على مودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو

سيكون تركيز الزمالك مُنصبًا على الجولة الرابعة التي ستشهد مواجهة سهلة نسبيًا ضد فاركو.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب هيئة قناة السويس مباراة الزمالك ضد فاركو يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وفاركو في التاسعة مساءً.

طالع مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا

ترتيب الدوري المصري

استطاع الزمالك أن ينهي الجولة الثالثة بفوز مهم على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية ضد المقاولون العرب.

ويتقاسم المصري والزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط لكل منهما.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت فيوتشر

