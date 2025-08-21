المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في غياب الأهلي ومعروف وظهور مختلف لأمين عمر.. حصاد الجولة الثالثة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:14 ص 22/08/2025
محمد معروف

الحكم محمد معروف

انتهت مساء الخميس مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الزمالك مع مودرن سبورت، وسموحة وإنبي.

حصاد الجولة الثالثة

وشهدت هذه الجولة غياب النادي الأهلي عن اللعب بسبب نظام المسابقة في النسخة الحالية والتي يشارك فيها 21 فريقًا.

بينما تعادل بيراميدز مع المصري بنتيجة 2-2، وانتصر الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وفاز الاتحاد على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

كما غاب عن هذه الجولة الثنائي أمين عمر ومحمد معروف، عن التحكيم في المباريات كحكام ساحة.

وتواجد أمين عمر حكم تقنية فيديو في مباراة وادي دجلة وبتروجيت التي أقيمت في الجولة الثالثة وكان معه رحمة يوسف حكم فيديو مساعد.

شكوى بيراميدز والأهلي

وكان بيراميدز قد اشتكى من إدارة أمين عمر لمباراته مع الإسماعيلي في الجولة الثانية، وذلك بعدما طرد أحد أفراد الجهاز الفني بالإضافة إلى كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني للفريق السماوي.

كما أن النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد محمد معروف الذي أشهر بطاقة حمراء لمحمد هاني في الدقائق الأخيرة من مباراة فاركو في مشهد أثار الجدل كثيرًا.

الفوز الأول

حقق فريق طلائع الجيش فوزه الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على فريق فاركو، بعدما تلقى هزيمة من المصري في الجولة الثانية وتعادل مع سموحة في الجولة الأولى بنتيجة 1-1.

تعثر بيراميدز

تعثر فريق بيراميدز بالتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة أمام المصري البورسعيدي، وذلك بعدما انتصر على الإسماعيلي في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، وتعادل أيضا في الجولة الأولى مع وادي دجلة دون أهداف.

المحلة يبحث عن الفوز الأول

تعادل فريق غزل المحلة دون أهداف مع فريق الجونة، وذلك قبل استضافة المحلة للأهلي في الجولة الرابعة في لقاء يقام يوم الإثنين المقبل.

المحلة تحت قيادة علاء عبد العال تعادل في أول 3 جولات أمام: "البنك الأهلي، سموحة والجونة".

مباراة الأهلي القادمة
