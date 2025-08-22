المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

3 ملامح فنية.. كيف ضرب الزمالك خصمه بـ 7 تمريرات فقط؟ (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:03 م 22/08/2025
الزمالك

خوان ألفينا وشيكو بانزا ثنائي الزمالك

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتصارًا ثمينًا على حساب نظيره مودرن سبورت، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26.

الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزا

جملة في هدف الزمالك

بعيدًا عن الهدف الأول الذي أحرز خوان ألفينا، بمهارة برازيلية خالصة، بعد مراوغة ثم تسديدة قوية زاحفة في أقصى الزاوية، إلا أن هدف الزمالك الثاني جاء بمشاركة كل الخطوط بداية من حارس المرمى.

هدف الزمالك الثاني الذي بصم عليه الأنجولي شيكو بانزا، شارك فيه 6 لاعبين منذ بداية اللعبة من الخط الخلفي عند محمد صبحي، بعدما تمت إعادة الكرة له، لتكون 7 تمريرات كافية للوصول بعد ذلك إلى شباك محمد أبو جبل.

"طوفان لا يتوقف".. الشوط الثاني سر قوة الزمالك مع فيريرا (تحليل رقمي)

لعبة هدف الزمالك الثاني، بدأها محمد صبحي حارس المرمى، الذي مررها إلى عبد الله السعيد، الأخير أعادها لحسام عبد المجيد، ثم جاءت تمريرة طولية إلى ناصر ماهر، الذي هيء الكرة أمام السعيد مرة أخرى، الذي مررها للجناح الأنجولي.

شيكو بانزا استلم التمريرة وتدرج بها للأمام، ثم أرسلها إلى خوان ألفينا على الناحية اليمنى وذهب هو للعمق، ليتلقى التمريرة السابعة والأخيرة من البرازيلي، ثم يدور بالكرة ويسدد الكرة لتغالط حارس مودرن وتسكن الشباك.

حيث إن لعبة هدف الزمالك الثاني، الذي وقع عليه شيكو بانزا، لم تستغرق سوى 18 ثانية فقط، بداية من تمريرة محمد صبحي وحتى إنهاء الجناح الأنجولي.

قراءة في هدف الزمالك

هدف الزمالك الثاني شهد مجموعة من اللمحات الفنية، التي تعبر عن مؤشرات لملامح لعب يانيك فيريرا، بداية من التدرج بالكرة من الخلف، وبناء اللعب عن طريق حارس المرمى.

بالإضافة إلى بناء اللعب من الأسفل، كان عبد الله السعيد هو أقرب لاعب أمامه لاستلام الكرة، ثم بعد ذلك بدا وكأن شيكو بانزا حصل على مرونة تكيتيكية لبعض الوقت، حيث إنه ترك مركزه في الجناح الأيسر وتواجد في عمق الملعب.

الجناح الأنجولي استلم الكرة ثم مررها إلى خوان ألفينا، وبدلًا من أن يذهب إلى مكانه في اليسار، دخل إلى العمق وأخذ مكانًا في منطقة الجزاء، وبالفعل تمكن من ترجمة هذه الفرصة إلى هدف.

"نشط في الناحية العكسية".. ماذا قدم شيكو بانزا مع الزمالك ضد مودرن سبورت؟

لعبة هدف الزمالك الثاني، عبرت عن فلسفتي التحول السريع بالكرة مع البناء من الخلف، في الطريق نحو شباك الخصم، مع تمركز لاعبين أصحاب قدرات على تنفيذ هذه العملية ولديهم مرونة تكيتيكية، لخلق فرص أكثر خطورة وسانحة للتهديف.

وربما تتسبب هذه الجملة في تغيير مركز شيكو بانزا فيما بعد، أو منحه مزيدًا من الحرية داخل المستطيل الأخضر، بعدما بدا أخطر في العمق، بدلًا من أخذ الطرف الأيسر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز مودرن سبورت يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521048/3-ملامح-فنية-كيف-ضرب-الزمالك-خصمه-بـ-7-تمريرات-فقط-تحليل-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"3 ملامح فنية.. كيف ضرب الزمالك خصمه بـ 7 تمريرات فقط؟ (تحليل)", "alternativeHeadline":"كيف ضرب الزمالك خصمه بـ 7 تمريرات فقط؟ (تحليل)", "description": "اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتصارًا ثمينًا على حساب نظيره مودرن سبورت، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/مم2025_8_21_23_11.webp", "keywords": "الزمالك,يانيك فيريرا,مودرن سبورت,الدوري المصري الممتاز,الدوري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521048/3-ملامح-فنية-كيف-ضرب-الزمالك-خصمه-بـ-7-تمريرات-فقط-تحليل-", "articleBody": "اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتصارًا ثمينًا على حساب نظيره مودرن سبورت، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26.الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزاجملة في هدف الزمالكبعيدًا عن الهدف الأول الذي أحرز خوان ألفينا، بمهارة برازيلية خالصة، بعد مراوغة ثم تسديدة قوية زاحفة في أقصى الزاوية، إلا أن هدف الزمالك الثاني جاء بمشاركة كل الخطوط بداية من حارس المرمى.هدف الزمالك الثاني الذي بصم عليه الأنجولي شيكو بانزا، شارك فيه 6 لاعبين منذ بداية اللعبة من الخط الخلفي عند محمد صبحي، بعدما تمت إعادة الكرة له، لتكون 7 تمريرات كافية للوصول بعد ذلك إلى شباك محمد أبو جبل."طوفان لا يتوقف".. الشوط الثاني سر قوة الزمالك مع فيريرا (تحليل رقمي)لعبة هدف الزمالك الثاني، بدأها محمد صبحي حارس المرمى، الذي مررها إلى عبد الله السعيد، الأخير أعادها لحسام عبد المجيد، ثم جاءت تمريرة طولية إلى ناصر ماهر، الذي هيء الكرة أمام السعيد مرة أخرى، الذي مررها للجناح الأنجولي.شيكو بانزا استلم التمريرة وتدرج بها للأمام، ثم أرسلها إلى خوان ألفينا على الناحية اليمنى وذهب هو للعمق، ليتلقى التمريرة السابعة والأخيرة من البرازيلي، ثم يدور بالكرة ويسدد الكرة لتغالط حارس مودرن وتسكن الشباك.حيث إن لعبة هدف الزمالك الثاني، الذي وقع عليه شيكو بانزا، لم تستغرق سوى 18 ثانية فقط، بداية من تمريرة محمد صبحي وحتى إنهاء الجناح الأنجولي.قراءة في هدف الزمالكهدف الزمالك الثاني شهد مجموعة من اللمحات الفنية، التي تعبر عن مؤشرات لملامح لعب يانيك فيريرا، بداية من التدرج بالكرة من الخلف، وبناء اللعب عن طريق حارس المرمى.بالإضافة إلى بناء اللعب من الأسفل، كان عبد الله السعيد هو أقرب لاعب أمامه لاستلام الكرة، ثم بعد ذلك بدا وكأن شيكو بانزا حصل على مرونة تكيتيكية لبعض الوقت، حيث إنه ترك مركزه في الجناح الأيسر وتواجد في عمق الملعب.الجناح الأنجولي استلم الكرة ثم مررها إلى خوان ألفينا، وبدلًا من أن يذهب إلى مكانه في اليسار، دخل إلى العمق وأخذ مكانًا في منطقة الجزاء، وبالفعل تمكن من ترجمة هذه الفرصة إلى هدف."نشط في الناحية العكسية".. ماذا قدم شيكو بانزا مع الزمالك ضد مودرن سبورت؟لعبة هدف الزمالك الثاني، عبرت عن فلسفتي التحول السريع بالكرة مع البناء من الخلف، في الطريق نحو شباك الخصم، مع تمركز لاعبين أصحاب قدرات على تنفيذ هذه العملية ولديهم مرونة تكيتيكية، لخلق فرص أكثر خطورة وسانحة للتهديف.وربما تتسبب هذه الجملة في تغيير مركز شيكو بانزا فيما بعد، أو منحه مزيدًا من الحرية داخل المستطيل الأخضر، بعدما بدا أخطر في العمق، بدلًا من أخذ الطرف الأيسر.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/مم2025_8_21_23_11.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 22T13:03: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-22T14:09:59+03:00", "datePublished" : "2025-08-22T13:03:00+03:00" }