وقع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أول أهدافه مع الفارس الأبيض، خلال أحداث مباراة مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شيكو بانزا عاد للمشاركة في التشكيل الأساسي خلال مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، لحساب مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

شيكو بانزا يسجل بعد خطأ أبو جبل.. طالع التفاصيل من هنا

أرقام شيكو بانزا

غادر شيكو بانزا مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك قبل انتهائها، لكنه ترك بصمته أولًا بعدما تمكن من زيارة شباك محمد أبو جبل.

وقدم الجناح الأنجولي ظهورًا جيدًا مع الزمالك، بعدما غاب عن المواجهة الماضية ضد المقاولون العرب، للإصابة، بعد شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

وجاءت أرقام شيكو بانزا، خلال دقائق لعبه في مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك، وفقًا لموقع "سوفا سكور"، على النحو الآتي:

لعب 63 دقيقة.

سجل هدف.

لمس الكرة 29 مرة.

قدم (10) تمريرات صحيحة من (14) بنسبة 71%.

تجاوز دقيقة بالكرة (2) من (3).

سدد على المرمى (1).

محاولات المراوغة (0) من (2).

المواجهات الأرضية (0) من (6).

المواجهات الهوائية (1) من (2).

خسر حيازة الكرة 11 مرة.

شتت الكرة 3 مرات.

أحداث مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك.. دقيقة بدقيقة من هنا

وتعكس أرقام شيكو بانزا، تمكنه من انتهاز الوحيدة التي سنحت له أمام المرمى، وإحراز هدفًا، إلا أن الأدوار الدفاعية والكرات الثنائية، هي التي قد تحتاج إلى عمل خاص من جانب الجهاز الفني.

تحركات شيكو بانزا

أظهر شيكو بانزا، تحركات نشطة خلال دقائق لعبه في مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك، في الناحية الهجومية اليمنى واليسرى، مع تحركه في بعض الوقت إلى العمق.

حيث إن خريطة تحركات شيكو بانزا، وفقًا لـ "سوفا سكور"، تكشف قلة فاعلية الجناح الأنجولي في الناحية اليسرى خلال الشوط الأول، حيث إنه لم يخترق منها.

بينما في دقائق لعبه القليلة في الشوط الثاني، أظهر شيكو بانزا خطورة أكبر، ونجح في التوغل داخل منطقة جزاء مودرن سبورت، ليسجل هدف الزمالك الثاني، على الرغم من أن الجناح الأيسر هو مركزه الأساسي.

وكان الأنجولي شيكو بانزا، لم يسهم تهديفيًا في أولى مشاركاته مع الزمالك، التي جاءت أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.