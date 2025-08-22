بحضور جهاد جريشة.. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام

تابعنا على

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد 2025-2026.

وجاء ذلك في إطار خطة اتحاد الكرة لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.

ويقود الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام منذ شهر مارس الماضي.

وجاء تشكيل لجنة الحكام على النحو التالي:

أوسكار رويز.. رئيسًا للجنة

وجيه أحمد.. نائبًا للرئيس

جهاد جريشة – سيد مراد – هيام بركة.. أعضاء

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف الدكتور عزب حجاج مدير إداريا لإدارة الحكام.

الدوري المصري

كان الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026" انطلق يوم 8 أغسطس الجاري بمشاركة 21 فريقًا.

ولعبت 3 جولات حتى الآن في الدوري المصري، ويتصدر جدول الترتيب حاليًا المصري والزمالك برصيد 7 نقاط.

