بحضور جهاد جريشة.. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:31 م 22/08/2025
أوسكار رويز من استعدادات الحكام

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد 2025-2026.

وجاء ذلك في إطار خطة اتحاد الكرة لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.

ويقود الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام منذ شهر مارس الماضي.

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا 

وجاء تشكيل لجنة الحكام على النحو التالي:

أوسكار رويز.. رئيسًا للجنة

وجيه أحمد.. نائبًا للرئيس

جهاد جريشة – سيد مراد – هيام بركة.. أعضاء

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف الدكتور عزب حجاج مدير إداريا لإدارة الحكام.

الدوري المصري

كان الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "2025-2026" انطلق يوم 8 أغسطس الجاري بمشاركة 21 فريقًا.

ولعبت 3 جولات حتى الآن في الدوري المصري، ويتصدر جدول الترتيب حاليًا المصري والزمالك برصيد 7 نقاط.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

الاتحاد المصري ترتيب الدوري المصري وجيه أحمد أوسكار رويز

