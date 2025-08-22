المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فلسفة مقلقة.. التراجع الهجومي ينعكس على دفاع الزمالك مع فيريرا (تحليل رقمي)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:32 م 22/08/2025
يانيك فيريرا

البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك

بدأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحسس طريقه في الولاية التي بدأها مع الفارس الأبيض، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزا

دفاع الزمالك مع فيريرا

دفاع الزمالك مع يانيك فيريرا خلال أول ثلاثة مباريات من الدوري المصري، نجح في الحفاظ على نظافه شباكه مرتين، حتى أنه في المرة الواحدة التي استقبل فيها هدفًا، كان بطريقة عكسية.

وعلى الرغم من دفاع الزمالك الذي أظهر تماسكًا، إلا أن أحد العلامات التي ظهرت على الفريق مع يانيك فيريرا، أن كثافة هجوم الخصوم تكون أكبر في الشوط الأول مقارنة بالشوط الثاني، وهذا الأمر تكرر أمام سيراميكا والمقاولون.

بينما مباراة الأمس التي جمعت مودرن سبورت ضد الزمالك، شهد هجوم أكبر من أصحاب الأرض في الشوط الثاني مقارنة بالمردود الهجومي بالشوط الأول.

الأمر بدا عكسيًا في معادلة الهجوم والدفاع خلال مباريات الزمالك الثلاثة، حيث إن يانيك فيريرا كثافة هجوم الفارس الأبيض تزيد في الشوط الثاني، وبالتبعية تقل فاعلية المنافس، بينما العكس عكس في مباراة الأمس بين مودرن سبورت ضد الزمالك.

"طوفان لا يتوقف".. الشوط الثاني سر قوة الزمالك مع فيريرا (تحليل رقمي)

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

هذه المباراة كانت الاختبار الأول للمدرب البلجيكي مع الزمالك، ووقتها جاءت أرقام الزمالك الدفاعية على النحو التالي:

سدد على الزمالك (6).

(1) على المرمى و(1) ارتطمت في العارضة.

وجاء هجوم المقاولون العرب بكثافة أكبر في الشوط الأول بـ (4) محاولات، بينما (2) فقط في الشوط الثاني.

الزمالك ضد المقاولون العرب

بينما المواجهة الثانية كانت بين الزمالك ضد المقاولون العرب، والتي شهدت (5) محاولات من المنافس، جاءت كما يلي:

تسديدة واحدة على المرمى، حيث إن (3) محاولات منهم في الشوط الأول، مقابل (2) آخرين بالشوط الثاني.

دون راحة.. الزمالك يواصل تدريباته قبل مباراة فاركو في الدوري

الزمالك ضد مودرن سبورت

هذه المواجهة الثالثة التي أقيمت أمس الخميس، بين مودرن سبورت ضد الزمالك، حيث هدد المنافس هذه المرة بأكبر عدد من المحاولات، وجاءت الأرقام كما يلي:

المحاولات (12) - (3) منها على المرمى و(1) تم منعها.

حيث إن الشوط الأول هدد خلاله مودرن سبورت (5) مرات، بينما ارتفعت المحصلة إلى (7) في الشوط الثاني.

وتمكن دفاع الزمالك من الظهور بصمود كبير في المباريات الثلاثة، رغم الضغط الهجومي الكبير، خاصة في المباراة الأخيرة أمام مودرن سبورت، إلا أن الخطورة تكون عادة في الشوط الأول، الذي يكون معدل هجوم الأبيض متراجعًا فيه، مقارنة بالضغط في الـ 45 دقيقة الثانية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز مودرن سبورت يانيك فيريرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521066/فلسفة-مقلقة-التراجع-الهجومي-ينعكس-على-دفاع-الزمالك-مع-فيريرا-تحليل-رقمي-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"فلسفة مقلقة.. التراجع الهجومي ينعكس على دفاع الزمالك مع فيريرا (تحليل رقمي)", "alternativeHeadline":"التراجع الهجومي ينعكس على دفاع الزمالك مع فيريرا (تحليل", "description": "بدأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحسس طريقه في الولاية التي بدأها مع الفارس الأبيض، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/8/يانيك-easy-resize-com2025_8_8_21_38.webp", "keywords": "الزمالك,يانيك فيريرا,مودرن سبورت,الدوري المصري الممتاز,الدوري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521066/فلسفة-مقلقة-التراجع-الهجومي-ينعكس-على-دفاع-الزمالك-مع-فيريرا-تحليل-رقمي-", "articleBody": "بدأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحسس طريقه في الولاية التي بدأها مع الفارس الأبيض، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26.الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزادفاع الزمالك مع فيريرادفاع الزمالك مع يانيك فيريرا خلال أول ثلاثة مباريات من الدوري المصري، نجح في الحفاظ على نظافه شباكه مرتين، حتى أنه في المرة الواحدة التي استقبل فيها هدفًا، كان بطريقة عكسية.وعلى الرغم من دفاع الزمالك الذي أظهر تماسكًا، إلا أن أحد العلامات التي ظهرت على الفريق مع يانيك فيريرا، أن كثافة هجوم الخصوم تكون أكبر في الشوط الأول مقارنة بالشوط الثاني، وهذا الأمر تكرر أمام سيراميكا والمقاولون.بينما مباراة الأمس التي جمعت مودرن سبورت ضد الزمالك، شهد هجوم أكبر من أصحاب الأرض في الشوط الثاني مقارنة بالمردود الهجومي بالشوط الأول.الأمر بدا عكسيًا في معادلة الهجوم والدفاع خلال مباريات الزمالك الثلاثة، حيث إن يانيك فيريرا كثافة هجوم الفارس الأبيض تزيد في الشوط الثاني، وبالتبعية تقل فاعلية المنافس، بينما العكس عكس في مباراة الأمس بين مودرن سبورت ضد الزمالك."طوفان لا يتوقف".. الشوط الثاني سر قوة الزمالك مع فيريرا (تحليل رقمي)الزمالك ضد سيراميكا كليوباتراهذه المباراة كانت الاختبار الأول للمدرب البلجيكي مع الزمالك، ووقتها جاءت أرقام الزمالك الدفاعية على النحو التالي:سدد على الزمالك (6).(1) على المرمى و(1) ارتطمت في العارضة.وجاء هجوم المقاولون العرب بكثافة أكبر في الشوط الأول بـ (4) محاولات، بينما (2) فقط في الشوط الثاني.الزمالك ضد المقاولون العرببينما المواجهة الثانية كانت بين الزمالك ضد المقاولون العرب، والتي شهدت (5) محاولات من المنافس، جاءت كما يلي:تسديدة واحدة على المرمى، حيث إن (3) محاولات منهم في الشوط الأول، مقابل (2) آخرين بالشوط الثاني.دون راحة.. الزمالك يواصل تدريباته قبل مباراة فاركو في الدوريالزمالك ضد مودرن سبورتهذه المواجهة الثالثة التي أقيمت أمس الخميس، بين مودرن سبورت ضد الزمالك، حيث هدد المنافس هذه المرة بأكبر عدد من المحاولات، وجاءت الأرقام كما يلي:المحاولات (12) -&nbsp;(3) منها على المرمى و(1) تم منعها.حيث إن الشوط الأول هدد خلاله مودرن سبورت (5) مرات، بينما ارتفعت المحصلة إلى (7) في الشوط الثاني.وتمكن دفاع الزمالك من الظهور بصمود كبير في المباريات الثلاثة، رغم الضغط الهجومي الكبير، خاصة في المباراة الأخيرة أمام مودرن سبورت، إلا أن الخطورة تكون عادة في الشوط الأول، الذي يكون معدل هجوم الأبيض متراجعًا فيه، مقارنة بالضغط في الـ 45 دقيقة الثانية.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/8/يانيك-easy-resize-com2025_8_8_21_38.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 22T17:32: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-22T17:32:02+03:00", "datePublished" : "2025-08-22T17:32:00+03:00" }