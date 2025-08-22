بدأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحسس طريقه في الولاية التي بدأها مع الفارس الأبيض، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

دفاع الزمالك مع فيريرا

دفاع الزمالك مع يانيك فيريرا خلال أول ثلاثة مباريات من الدوري المصري، نجح في الحفاظ على نظافه شباكه مرتين، حتى أنه في المرة الواحدة التي استقبل فيها هدفًا، كان بطريقة عكسية.

وعلى الرغم من دفاع الزمالك الذي أظهر تماسكًا، إلا أن أحد العلامات التي ظهرت على الفريق مع يانيك فيريرا، أن كثافة هجوم الخصوم تكون أكبر في الشوط الأول مقارنة بالشوط الثاني، وهذا الأمر تكرر أمام سيراميكا والمقاولون.

بينما مباراة الأمس التي جمعت مودرن سبورت ضد الزمالك، شهد هجوم أكبر من أصحاب الأرض في الشوط الثاني مقارنة بالمردود الهجومي بالشوط الأول.

الأمر بدا عكسيًا في معادلة الهجوم والدفاع خلال مباريات الزمالك الثلاثة، حيث إن يانيك فيريرا كثافة هجوم الفارس الأبيض تزيد في الشوط الثاني، وبالتبعية تقل فاعلية المنافس، بينما العكس عكس في مباراة الأمس بين مودرن سبورت ضد الزمالك.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

هذه المباراة كانت الاختبار الأول للمدرب البلجيكي مع الزمالك، ووقتها جاءت أرقام الزمالك الدفاعية على النحو التالي:

سدد على الزمالك (6).

(1) على المرمى و(1) ارتطمت في العارضة.

وجاء هجوم المقاولون العرب بكثافة أكبر في الشوط الأول بـ (4) محاولات، بينما (2) فقط في الشوط الثاني.

الزمالك ضد المقاولون العرب

بينما المواجهة الثانية كانت بين الزمالك ضد المقاولون العرب، والتي شهدت (5) محاولات من المنافس، جاءت كما يلي:

تسديدة واحدة على المرمى، حيث إن (3) محاولات منهم في الشوط الأول، مقابل (2) آخرين بالشوط الثاني.

الزمالك ضد مودرن سبورت

هذه المواجهة الثالثة التي أقيمت أمس الخميس، بين مودرن سبورت ضد الزمالك، حيث هدد المنافس هذه المرة بأكبر عدد من المحاولات، وجاءت الأرقام كما يلي:

المحاولات (12) - (3) منها على المرمى و(1) تم منعها.

حيث إن الشوط الأول هدد خلاله مودرن سبورت (5) مرات، بينما ارتفعت المحصلة إلى (7) في الشوط الثاني.

وتمكن دفاع الزمالك من الظهور بصمود كبير في المباريات الثلاثة، رغم الضغط الهجومي الكبير، خاصة في المباراة الأخيرة أمام مودرن سبورت، إلا أن الخطورة تكون عادة في الشوط الأول، الذي يكون معدل هجوم الأبيض متراجعًا فيه، مقارنة بالضغط في الـ 45 دقيقة الثانية.