يحيى عطية الله يعدد أسباب اختياره للأهلي في 3 نقاط

أوضح الظهير المغربي يحيى عطية الله، لاعب الأهلي السابق وسوتشي الروسي الحالي، أسباب اختياره الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الإعارة.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قادمًا من سوتشي الروسي، مع وجود بند يسمح للنادي المصري بالتوقيع معه بشكل نهائي.

عطية الله يوضح أسباب اختياره للأهلي

قال يحيى عطية الله في تصريحات لصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، إن اختياره جاء بسبب مكانة الأهلي كنادٍ كبير ينافس على الألقاب.

وأضاف اللاعب: "من بين الأسباب أيضًا مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وهو هدف يساعدني على الانضمام إلى المنتخب المغربي."

وأشار الدولي المغربي إلى أن المشروع الرياضي للنادي والبطولة لهما أهمية كبيرة بالنسبة له.

مساهمات عطية الله مع الأهلي

شارك عطية الله مع الأهلي في 22 مباراة خلال الموسم الماضي، في مختلف المسابقات المحلية، القارية، والدولية.

وسجل اللاعب الدولي المغربي هدفًا واحدًا في الدوري المصري، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى.

وكان من بين أبرز مشاركاته مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، حيث حقق "أسود الأطلس" المركز الرابع في نسخة تاريخية.

جدير بالذكر أن يحيى عطية الله عاد مؤخرًا إلى نادي سوتشي الروسي، حيث بدأ استعداداته للموسم الجديد 2025-2026.