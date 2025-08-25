قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف أسامة هلال قائمًا بأعمال مدير التعاقدات بالنادي، نظرًا للدور الذي لعبه داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وكان أسامة هلال قد بدأ مشواره مع الأهلي ضمن فريق الكشافة (الاسكاوتنج) خلال فترة تواجد هاني رمزي، قبل أن يتولى رئاسة اللجنة لاحقًا، بعد نجاحه في إدارة عدة ملفات.

ومن المقرر أن يتولى هلال قائمًا بأعمال إدارة التعاقدات إلى جانب عمله الحالي كرئيس للجنة الكشافة، وذلك حتى يتم الاستقرار على اسم المدير الجديد لإدارة التعاقدات.

يُذكر أن منصب مدير التعاقدات شهد في الفترة الماضية تغييرات متتالية، حيث تولاه أمير توفيق، ثم خلفه مروان النائب، قبل أن يتولى أسامة هلال المهمة بصورة مؤقتة.

ماذا قدّم أسامة هلال مع الأهلي؟

لعب أسامة هلال دورًا بارزًا في دعم صفقات النادي الأهلي، لا سيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ كان له دور حاسم في التعاقد مع المهاجم السلوفيني نيس جرايشار.

كما ساهم في التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، الذي انضم من نادي فرينكفاروزي المجري، بعدما كان هدفًا للنادي منذ صيف العام الماضي.

وارتبط اسم هلال أيضًا بنجاح صفقة انضمام الجناح المصري الدولي محمود حسن "تريزيجيه"، القادم من صفوف طرابزون سبور التركي.

وعلى صعيد الجهاز الفني، لعب هلال دورًا في التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي جاء بديلًا للمدرب السويسري مارسيل كولر، بعد رحيله عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

الاستعداد لمواجهة المحلة

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى "الفريق الأحمر" لتحقيق انتصار جديد في مشواره المحلي.

وكان الأهلي قد استهل موسمه بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، قبل أن يفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، حقق فريق غزل المحلة ثلاث تعادلات متتالية في الدوري، جاءت أمام كل من الجونة، وسموحة، والبنك الأهلي.