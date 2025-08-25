المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ناشئ الأهلي عاد من جديد.. تريزيجيه يعرف شباك المحلة بهدف و"أسيست"

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:22 م 24/08/2025
تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه - لاعب الأهلي

يستعد النادي الأهلي مساء الغد الإثنين، لخوض مباراة الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز أمام غزل المحلة.

وكان الأهلي قد غاب عن الجولة الثالثة في بطولة الدوري بسبب نظام المسابقة في النسخة الحالية، حيث يشارك 21 فريقا وهو ما يجبر فريق في كل جولة أن يُستبعد من اللعب.

واستقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الأهلي، على قائمة الفريق التي ستسافر إلى المحلة لخوض المباراة، التي تنتظرها جماهير الأهلي بالأخص بعد التعثر في أول جولة ضد مودرن سبورت بالتعادل بنتيجة 2-2، ومن ثم الفوز بنتيجة 4-1 أمام فاركو.

تريزيجيه يعرف شباك المحلة

ومن بين قائمة الأهلي تواجد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأحمر القادم من طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تريزيجيه الذي لعب مع الأهلي من بدايته حتى 8 يونيو 2015 وانتقل بعدها إلى أندرلخت البلجيكي، واجه المحلة 3 مرات من قبل ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدف أخر خلال فترة تواجده مع الفريق الأول منذ 1 يوليو 2012.

أول مباراة لتريزيجيه مع الأهلي ضد غزل المحلة كانت في الجولة الأولى للدوري موسم 2012-13، وانتصر الفريق الأحمر وقتها بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب 30 يونيو.

وشارك اللاعب الناشئ وقتها لمدة 8 دقائق دون أن يسجل أو يصنع.

أما المباراة الثانية لتريزيجيه ضد "زعيم" كانت في الجولة العاشرة للدوري موسم 2012-13، وفاز الأهلي وقتها بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت على ملعب 30 يونيو.

ولعب تريزيجيه في هذه المباراة 30 دقيقة فقط، ورغم ذلك صنع الهدف الأول الذي سجله وليد سليمان.

أخر مباراة جمعة تريزيجيه بغزل المحلة كانت في الجولة الـ19 للدوري موسم 2013-14، وتعادل الأهلي وقتها بنتيجة 1-1 وسجل تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد في المباراة التي شارك فيها لمدة 90 دقيقة.

يُشار إلى أن تريزيجيه كان قد غاب عن مباراة الجولة الثامنة للدوري بين الأهلي وغزل المحلة والتي أقيمت في موسم 2013-14.

صاحب الـ30 عاما لعب مع الأهلي حتى الآن 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة تريزيجيه

