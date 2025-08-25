المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: الزمالك تعاقد مع بارون أوشينج.. وينتظر رد اتحاد الكرة لقيد اللاعب

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:48 م 25/08/2025
بارون أوشينج

بارون أوشينج

أنهى نادي الزمالك، صفقة الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لاعب نادي سوفاباكا الكيني، وينتظر ردا من الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد اللاعب في فئة اللاعبين تحت السن.

الزمالك يتعاقد مع بارون أوشينج

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الزمالك أنهى صفقة الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، واللاعب يصل إلى القاهرة خلال ساعات".

وأضاف المصدر: "سيتم قيد اللاعب الكيني في الزمالك تحت السن، بعدما فسخ عقده مع ناديه وأصبح لاعباً حراً".

الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة فاركو

رد اتحاد الكرة

وأتم المصدر تصريحاته: "الزمالك أرسل جميع المستندات الخاصة باللاعب إلى اتحاد الكرة من أجل قيده، ولكن حتى الآن لم يحصل على رد".

من هو بارون أوشينج؟

بارون أوشينج هو ظهير أيمن شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، كان يلعب لصالح نادي سوفاباكا الكيني.

كيف ناقض شيكابالا نفسه في ملف "زيزو" مع الزمالك؟

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

وكان أوشينج شارك مع المنتخب الكيني تحت 20 عاما في بطولة أمم أفريقيا الماضية في مباراتين أمام المغرب وتونس، بينما ظل على مقاعد البدلاء أمام منتخب نيجيريا.

الزمالك الدوري المصري اتحاد الكرة بارون أوشينج

