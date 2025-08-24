المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خرج من منطقة الخطر مؤقتًا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

08:42 م 24/08/2025
الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي - صورة أرشيفية

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الجهاز الرياضي العسكري"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.

تشكيل طلائع الجيش:

محمد شعبان - أحمد علاء - محمد فتح الله - خالد عوض - ألفا بوبكر كيتا - علي حمدي - مصطفى الخواجة - إسلام محارب - حامد الجابري - غيث المدادحة - إسماعيل أورو أجورو.

تشكيل الإسماعيلي:

أحمد عادل عبد المنعم - عبد الله محمد - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب - محمد خطاري - عبد الرحمن كتكوت - محمد سمير - محمد عبد السميع - نادر فرج - أنور صقر.

الفوز الأول

استطاع محمد عمار أن يقود فريق الإسماعيلي لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (14) من زمن أحداث المباراة.

وكان الإسماعيلي قد عجز عن تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، والخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولتين الثانية والثالثة.

في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية في الدوري، بعد الفوز في مباراة على حساب فاركو، والتعادل في أخرى كانت أمام فريق سموحة.

مواجهة كلاسيكية

من المقرر أن يلعب فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة المقبلة ضد غزل المحلة يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل، يواجه فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، ضمن حسابات نفس الجولة، مساء الجمعة المقبلة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521277/خرج-من-منطقة-الخطر-مؤقت-ا-الإسماعيلي-يحقق-فوزه-الأول-بالدوري-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"خرج من منطقة الخطر مؤقتًا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري ", "alternativeHeadline":"خرج من منطقة الخطر مؤقتًا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول ", "description": "زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والإسماعيلي في لقاء يُقام على ملعب "جهاز الرياضة العسكري"، ضمن حسابات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري نسخة موسم 2025-2026. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/الإسماعيلي2025_8_21_0_45.webp", "keywords": "الإسماعيلي,طلائع الجيش,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521277/خرج-من-منطقة-الخطر-مؤقت-ا-الإسماعيلي-يحقق-فوزه-الأول-بالدوري-", "articleBody": "حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الجهاز الرياضي العسكري"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.تشكيل طلائع الجيش:محمد شعبان - أحمد علاء - محمد فتح الله - خالد عوض - ألفا بوبكر كيتا - علي حمدي - مصطفى الخواجة - إسلام محارب - حامد الجابري - غيث المدادحة - إسماعيل أورو أجورو.تشكيل الإسماعيلي:أحمد عادل عبد المنعم - عبد الله محمد - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب - محمد خطاري - عبد الرحمن كتكوت - محمد سمير - محمد عبد السميع - نادر فرج - أنور صقر.الفوز الأولاستطاع محمد عمار أن يقود فريق الإسماعيلي لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (14) من زمن أحداث المباراة.وكان الإسماعيلي قد عجز عن تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، والخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولتين الثانية والثالثة.في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية في الدوري، بعد الفوز في مباراة على حساب فاركو، والتعادل في أخرى كانت أمام فريق سموحة.مواجهة كلاسيكيةمن المقرر أن يلعب فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة المقبلة ضد غزل المحلة يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.في المقابل، يواجه فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، ضمن حسابات نفس الجولة، مساء الجمعة المقبلة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.ترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/الإسماعيلي2025_8_21_0_45.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 24T20:42: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-24T23:09:33+03:00", "datePublished" : "2025-08-24T20:42:00+03:00" }