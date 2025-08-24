حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الجهاز الرياضي العسكري"، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.

تشكيل طلائع الجيش:

محمد شعبان - أحمد علاء - محمد فتح الله - خالد عوض - ألفا بوبكر كيتا - علي حمدي - مصطفى الخواجة - إسلام محارب - حامد الجابري - غيث المدادحة - إسماعيل أورو أجورو.

تشكيل الإسماعيلي:

أحمد عادل عبد المنعم - عبد الله محمد - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب - محمد خطاري - عبد الرحمن كتكوت - محمد سمير - محمد عبد السميع - نادر فرج - أنور صقر.

الفوز الأول

استطاع محمد عمار أن يقود فريق الإسماعيلي لتحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (14) من زمن أحداث المباراة.

وكان الإسماعيلي قد عجز عن تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، والخسارة أمام بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولتين الثانية والثالثة.

في المقابل، تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية في الدوري، بعد الفوز في مباراة على حساب فاركو، والتعادل في أخرى كانت أمام فريق سموحة.

مواجهة كلاسيكية

من المقرر أن يلعب فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة المقبلة ضد غزل المحلة يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل، يواجه فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي، ضمن حسابات نفس الجولة، مساء الجمعة المقبلة، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

