انتهت مساء اليوم الأحد، أول 3 مباريات في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي في السادسة مساءً على ملعب الإسكندرية، وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي استاد بترو سبورت انتهت المباراة بين الجونة وإنبي بالتعادل السلبي أيضًا، في لقاء شهد إثارة حتى الدقائق الأخيرة.

أما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، لعب فريق الإسماعيلي مع طلائع الجيش في لقاء انتصر خلاله الدراويش بنتيجة 1-0 ليحقق الفريق "الإسمعلاوي" أول فوز في النسخة الحالية من بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري

وبهذه النتائج، الجونة في المركز السادس برصيد 5 نقاط بجدول ترتيب المسابقة المحلية، أما إنبي فيحتل المركز السابع برصيد 5 نقاط أيضًا.

الإسماعيلي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما حقق أول فوز له على طلائع الجيش الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

أخر مباراة كانت بين الاتحاد السكندري الذي يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، بالإضافة إلى البنك الأهلي الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط.

وقد تتغير مراكز الأندية مع الدخول في مباريات الجولة الرابعة للدوري.

