يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد 2025-26.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء غد الإثنين، على ملعب المحلة، بصافرة أمين عمر، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟

هجوم الأهلي

يعود الأهلي إلى مواجهة غزل المحلة على ملعبه، متسلحًا بمجموعة من اللاعبين في خط هجومه، انضموا لصفوف المارد الأحمر خلال عام 2025 الجاري، وسبق لهم التسجيل ضد زعيم الفلاحين على ملعب المحلة.

حيث إن هجوم الأهلي الحالي الذي تم تدعيمه خلال ميركاتو الصيف، أصبح يضم أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، مع عودة محمد الخليج بعد انتهاء تجربته في الخليج السعودي.

بالإضافة إلى الثلاثي جديد، هناك المغربي أشرف بنشرقي، الذي رغم انضمامه لصفوف الأهلي، يناير الماضي، لكن الأحمر لم يلتق مع الغزل في المحلة الموسم الماضي.

الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري

واستطاع الثلاثي أحمد زيزو ومحمد شريف وأشرف بنشرقي في إحراز 5 أهداف أمام الغزل في المحلة، خلال المواسم السابقة، وكان أحد هذه الأهداف بتوقيع ثنائي الزمالك معًا.

يعرفون الطريق إلى شباك المحلة

تمكن أحمد زيزو، الذي يسير بخطى ثابتة مع الأهلي حتى الآن، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما في أول مباراتين، من زيارة شباك غزل المحلة مرتين من قبل.

وسجل أحمد زيزو في شباك غزل المحلة، في مباراة أقيمت بموسم 23-24، ثم أحرز مرة أخرى هدف آخر، من علامة الجزاء، في مواجهة بالموسم الماضي.

المغربي أشرف بنشرقي نجح في إحراز هدفين أمام غزل المحلة أيضًا، عندما كان لاعبًا في صفوف الزمالك، لكنه سجلهما في مباراة واحدة، خلال موسم 21-22، وكان أحدهما من صناعة أحمد زيزو.

وأخيرًا، محمد شريف الذي سبق له ووقع على هدف في شباك غزل المحلة، على ملعبه، في مباراة فاز بها الأهلي (3-2)، في موسم 22-21.

واستطاع هجوم الأهلي إحراز 6 أهداف حتى الآن منذ انطلاق الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، فيما استقبل 3 أهداف، على الجانب الآخر غزل المحلة لم يسجل ولم يستقبل، قبل مواجهة غد الإثنين.

كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)