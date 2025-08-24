المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحمد سامي: نعيش عامًا استثنائيًا في كل شيء.. وهذه رسالتي لجماهير الاتحاد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:53 م 24/08/2025
أحمد سامي مدرب سموحة

أحمد سامي - مدرب الاتحاد

كشف أحمد سامي، المدير الفني للاتحاد السكندري، سبب التعادل السلبي مع البنك الأهلي في الدوري.

وتعادل البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سامي بعد المباراة عبر قناة أون سبورت 1: "أشكر جماهير الاتحاد الداعمين للفريق بشكل كبير حتى وقت الهزيمة".

وأضاف: "نعيش سنة استثنائية في كل شيء مع نادي الاتحاد، لكن في النهاية أتمنى أن يكون الكل قد ارتضى".

وواصل أحمد سامي: "واجهنا فريقًا كبيرًا وقائمة قوية، وكنا منظمين على المستوى الدفاعي والهجومي وأهدرنا أيضًا أكثر من فرصة محققة أمام المرمى".

وتابع مدرب الاتحاد: "لكن أشكر اللاعبين بصفة عامة كانوا مركزين ويريدون إسعاد جماهير الاتحاد".

وأنهى: "إنبي فريق جيد في الموسم الحالي مع حمزة الجمل، وأتمنى أن يُكتب لنا التوفيق فنحن بحاجة للتوفيق لإنهاء الهجمات بالشكل الجيد وتسجيل الأهداف".

نتائج الاتحاد

الاتحاد بدأ الدوري بالهزيمة من المصري بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر من مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وفي الجولة الثالثة انتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، وتعادل مع البنك الأهلي دون أهداف في الجولة الرابعة.

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الاتحاد الدوري المصري البنك الأهلي أحمد سامي

