للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
ملف يلا كورة.. قائمة الأهلي.. حكم الزمالك.. ورحيل المترجي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:00 ص 25/08/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، قائمة الأهلي وحكم الزمالك ورحيل المترجي.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

يلا كورة يكشف تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة لحسن حمدي

خضع حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إلى المزيد من الفحوصات الطبية، وذلك عقب وصوله إلى القاهرة.

قائمة الأهلي.. تواجد الشناوي وانضمام 3 مدافعين أمام المحلة

استقر الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الأهلي، على القائمة التي ستسافر إلى المحلة لخوض مباراة غزل المحلة في الدوري.

فيريرا يتحدث عن.. صفقات الزمالك.. ضيق الوقت والسفر.. وفلسفة التعامل مع الانتصارات

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عن ضيق الوقت وتطور الصفقات وأزمتي إهدار الفرص والبطاقات الصفراء، قبل مواجهة نظيره فريق فاركو المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعد استبعاده من لقاء المحلة.. إمام عاشور مهدد بالغياب عن منتخب مصر للمرة الخامسة تواليا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، استبعاد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، من قائمة مباراة غزل المحلة في بطولة الدوري.

عضو مجلس الزمالك: نعيش لحظة فارقة تهدد حاضر ومستقبل النادي

وجه رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق الأبيض بالأخص وأن النادي يمر بأزمة حالية.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق بكفر الشيخ استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

"رحل عن الفريق".. مصدر ليلا كورة: المترجي فسخ عقده مع فاركو بالتراضي

انتهت مسيرة المغربي زهير المترجي مع نادي فاركو، والتي استمرت لمدة موسم ولم يقدم خلالها اللاعب المستوى المطلوب.

محمود ناصف حكمًا لمباراة الزمالك أمام فاركو في الدوري المصري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التي ستدير مواجهات الدوري المصري الممتاز، التي ستقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 أغسطس.

 

الأهلي الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

