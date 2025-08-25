تقام اليوم الإثنين عدة مباريات في مسابقات الدوري المحلي بمختلف دول العالم.

الأهلي يعود للمنافسة في الدوري المصري بمواجهة مع غزل المحلة في الجولة الرابعة، التي تشهد لقاء بيراميدز ضد مودرن سبورت.

وتختتم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة قوية تجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

غزل المحلة × الأهلي - 6 مساء - أون سبورت 1

زد × وادي دجلة - 6 مساء - أون سبورت 2

بتروجيت × المقاولون العرب - 9 مساء - أون سبورت 2

بيراميدز × مودرن سبورت - 9 مساء - أون سبورت 1

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × ليفربول - 10 مساء - بي ان سبورت 1

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × تورينو - 9:45 مساء - Starz Play

جدول مباريات اليوم