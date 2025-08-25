المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات اليوم.. الأهلي وغزل المحلة.. وليفربول يواجه نيوكاسل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:57 ص 25/08/2025
أحمد زيزو - الأهلي

الأهلي

المصور: أحمد مسعد

تقام اليوم الإثنين عدة مباريات في مسابقات الدوري المحلي بمختلف دول العالم.

الأهلي يعود للمنافسة في الدوري المصري بمواجهة مع غزل المحلة في الجولة الرابعة، التي تشهد لقاء بيراميدز ضد مودرن سبورت.

صباحك أوروبي.. خطط ريال مدريد.. مستقبل إيناكي بينا

وتختتم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة قوية تجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

غزل المحلة × الأهلي - 6 مساء - أون سبورت 1

زد × وادي دجلة - 6 مساء - أون سبورت 2

وزير الرياضة: مجلس الزمالك يجب أن يقدم ردودًا مقنعة

بتروجيت × المقاولون العرب - 9 مساء - أون سبورت 2

بيراميدز × مودرن سبورت - 9 مساء - أون سبورت 1

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × ليفربول - 10 مساء - بي ان سبورت 1

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × تورينو - 9:45 مساء - Starz Play

جدول مباريات اليوم 

الأهلي ليفربول مباريات اليوم

أحدث الموضوعات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

