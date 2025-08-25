المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ يلا كورة: البنك الأهلي يمنح طارق مصطفى فرصة أخيرة أمام الطلائع

عبد الرحمن طارق

كتب - عبد الرحمن طارق

04:38 م 25/08/2025
طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي

طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي

أصبح طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، مهددًا بالرحيل عن منصبه، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار، خلال أول 4 جولات من الدوري المصري الممتاز.

مصدر: إدارة البنك الأهلي بدأت في البحث عن جهاز فني جديد

أكد مصدر داخل نادي البنك الأهلي، أن إدارة النادي ستمنح الفرصة الأخيرة لطارق مصطفى المدير الفني، في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، إن هناك غضب كبير من إدارة البنك الأهلي تجاه الجهاز الفني، بسبب نتائج الفريق الغير مرضية بالنسبة لهم.

وتابع أن إدارة النادي دعمت الفريق بشكل مميز، وكانت تأمل في المنافسة على المربع الذهبي، ولكن هناك صدمة كبيرة من النتائج.

التعادل يفرض نفسه على مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري

وأتم أن الإدارة بدأت تبحث عن جهاز فني آخر، وفي حالة تحقيق أي نتيجة غير الفوز ضد طلائع الجيش، سيتم توجيه الشكر للمدير الفني طارق مصطفى.

بداية سلبية للبنك الأهلي في الدوري المصري

وحصد فريق البنك الأهلي 3 نقاط فقط من أول 4 أسابيع، في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل البنك مع غزل المحلة، كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري، بينما سقط في فخ الهزيمة على يد حرس الحدود.

وكان فريق البنك الأهلي قد عزز صفوفه بعدة صفقات، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

البنك الأهلي يعزز صفوفه بـ11 صفقة جديدة

وضم البنك الأهلي 11 صفقة جديدة، كان على رأسهم ثلاثي الزمالك: مصطفى شلبي، سيد عبد الله "نيمار" ومصطفى الزناري، بالإضافة لـ أحمد أمين أوفا هداف إنبي السابق.

الدوري المصري البنك الأهلي طارق مصطفى

أخبار تهمك

إعلان

