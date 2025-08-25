يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية قبل انطلاق مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

قراءة فنية قبل مباراة الأهلي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على تشكيل الأهلي في مواجهة غزل المحلة ببطولة الدوري.

ويشهد تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة، إجراء 4 تغييرات في خطوط الفريق نتيجة لأسباب مختلفة، بين الإصابة والإيقاف ووجهات النظر الفنية.

ويملك الأهلي في رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين من الدوري المصري، بينما حصد غزل المحلة 3 نقاط بعد التعادل في أول 3 مواجهات.

