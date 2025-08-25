المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية قبل مباراة الأهلي والمحلة في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:56 م 25/08/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية قبل انطلاق مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري

قراءة فنية قبل مباراة الأهلي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على تشكيل الأهلي في مواجهة غزل المحلة ببطولة الدوري.

تشكيل الأهلي.. عودة الشناوي.. وجراديشار يقود الهجوم أمام المحلة

ويشهد تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة، إجراء 4 تغييرات في خطوط الفريق نتيجة لأسباب مختلفة، بين الإصابة والإيقاف ووجهات النظر الفنية.

طالع بث مباشر بالفيديو عن مباراة غزل المحلة ضد الأهلي في الدوري، عبر التالي:

ويملك الأهلي في رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين من الدوري المصري، بينما حصد غزل المحلة 3 نقاط بعد التعادل في أول 3 مواجهات.

كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)

الأهلي غزل المحلة الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز تشكيل الأهلي

