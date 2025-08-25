حقق فريق وادي دجلة فوزه الأول هذا الموسم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على حساب مضيفه زد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

رمية تماس وركلة جزاء تقودان وادي دجلة لإسقاط زد في الدوري المصري

وخطف وادي دجلة التقدم في الدقيقة 38، بعد رمية تماس طويلة، اصطدمت بماتا ماجاسا لاعب زد، لتسكن شباك حارسه علي لطفي بالخطأ.

وسرعان ما أدرك زد التعادل، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرضية من أمارا كيتا، تابعها المهاجم أحمد عاطف بلمسة واحدة في الشباك.

وادي دجلة يضم هولنديًا ضمن 9 صفقات صيفية

وخطف وادي دجلة هدف الانتصار في الدقيقة 61، بعد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بداعي لمسة يد على ماتا ماجاسا لاعب زد، ليسجلها المهاجم علي حسين.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل تجمد رصيد زد عند 5 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم في المسابقة المحلية.

وكان وادي دجلة قد تعرض لهزيمتين على يد وادي دجلة وإنبي، بينما تعادل مع بيراميدز، في أول 3 جولات.

أحداث مباراة زد ضد وادي دجلة

هدد وادي دجلة مرمى زد مبكرًا برأسية عن طريق عمر عدلي، اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 6.

وأهدر أحمد عاطف مهاجم زد فرصة خطيرة، بعد هفوة من مدافع وادي دجلة، لكن عمرو حسام يتصدى ببراعة في الدقيقة 17.

تصدى علي لطفي لانفراد من إبراهيم البهنسي لاعب وادي دجلة في الدقيقة 21.

خطف فريق وادي دجلة التقدم في الدقيقة 38، بعد رمية تماس طويلة، لمسها ماتا ماجاسا بالخطأ نحو مرماه.

سجل المهاجم أحمد عاطف هدف التعادل لصالح زد، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد متابعة لعرضية متقنة من أمارا كيتا.

أهدر رأفت خليل فرصة خطيرة لنادي زد، من هجمة مرتدة في الدقيقة 48، بعد عرضية من البديل بيتر موتوموسي، لكن رأسيته مرت بعيدًا عن المرمى.

أهدر إبراهيم البهنسي فرصة خطيرة في الدقيقة 56، بعد عرضية أبعدها دفاع زد بالخطأ، ليتابعها لاعب وادي دجلة بتسديدة قوية مرت فوق العارضة.

خطف وادي دجلة هدف الفوز في الدقيقة 61، من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب لمسة يد على ماتا ماجاسا، ليسجلها المهاجم علي حسين.