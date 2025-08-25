المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الفوز الأول.. وادي دجلة يسقط زد بثنائية في الدوري المصري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:22 م 25/08/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

حقق فريق وادي دجلة فوزه الأول هذا الموسم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على حساب مضيفه زد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

رمية تماس وركلة جزاء تقودان وادي دجلة لإسقاط زد في الدوري المصري

وخطف وادي دجلة التقدم في الدقيقة 38، بعد رمية تماس طويلة، اصطدمت بماتا ماجاسا لاعب زد، لتسكن شباك حارسه علي لطفي بالخطأ.

وسرعان ما أدرك زد التعادل، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرضية من أمارا كيتا، تابعها المهاجم أحمد عاطف بلمسة واحدة في الشباك.

وادي دجلة يضم هولنديًا ضمن 9 صفقات صيفية

وخطف وادي دجلة هدف الانتصار في الدقيقة 61، بعد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بداعي لمسة يد على ماتا ماجاسا لاعب زد، ليسجلها المهاجم علي حسين.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل تجمد رصيد زد عند 5 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم في المسابقة المحلية.

وكان وادي دجلة قد تعرض لهزيمتين على يد وادي دجلة وإنبي، بينما تعادل مع بيراميدز، في أول 3 جولات.

أحداث مباراة زد ضد وادي دجلة

هدد وادي دجلة مرمى زد مبكرًا برأسية عن طريق عمر عدلي، اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 6. 

وأهدر أحمد عاطف مهاجم زد فرصة خطيرة، بعد هفوة من مدافع وادي دجلة، لكن عمرو حسام يتصدى ببراعة في الدقيقة 17.

تصدى علي لطفي لانفراد من إبراهيم البهنسي لاعب وادي دجلة في الدقيقة 21.

خطف فريق وادي دجلة التقدم في الدقيقة 38، بعد رمية تماس طويلة، لمسها ماتا ماجاسا بالخطأ نحو مرماه.

سجل المهاجم أحمد عاطف هدف التعادل لصالح زد، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد متابعة لعرضية متقنة من أمارا كيتا.

أهدر رأفت خليل فرصة خطيرة لنادي زد، من هجمة مرتدة في الدقيقة 48، بعد عرضية من البديل بيتر موتوموسي، لكن رأسيته مرت بعيدًا عن المرمى.

أهدر إبراهيم البهنسي فرصة خطيرة في الدقيقة 56، بعد عرضية أبعدها دفاع زد بالخطأ، ليتابعها لاعب وادي دجلة بتسديدة قوية مرت فوق العارضة.

خطف وادي دجلة هدف الفوز في الدقيقة 61، من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب لمسة يد على ماتا ماجاسا، ليسجلها المهاجم علي حسين. 

مباراة وادي دجلة القادمة
الدوري المصري وادي دجلة زد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521363/الفوز-الأول-وادي-دجلة-يسقط-زد-بثنائية-في-الدوري-المصري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الفوز الأول.. وادي دجلة يسقط زد بثنائية في الدوري المصري", "alternativeHeadline":"الفوز الأول.. وادي دجلة يسقط زد بثنائية بالدوري المصري", "description": "حقق فريق وادي دجلة فوزه الأول هذا الموسم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على حساب مضيفه زد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الرابع. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/262025_8_25_19_57.webp", "keywords": "زد,وادي دجلة,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521363/الفوز-الأول-وادي-دجلة-يسقط-زد-بثنائية-في-الدوري-المصري", "articleBody": "حقق فريق وادي دجلة فوزه الأول هذا الموسم، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على حساب مضيفه زد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الرابع.رمية تماس وركلة جزاء تقودان وادي دجلة لإسقاط زد في الدوري المصريوخطف وادي دجلة التقدم في الدقيقة 38، بعد رمية تماس طويلة، اصطدمت بماتا ماجاسا لاعب زد، لتسكن شباك حارسه علي لطفي بالخطأ.وسرعان ما أدرك زد التعادل، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرضية من أمارا كيتا، تابعها المهاجم أحمد عاطف بلمسة واحدة في الشباك.وادي دجلة يضم هولنديًا ضمن 9 صفقات صيفيةوخطف وادي دجلة هدف الانتصار في الدقيقة 61، بعد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بداعي لمسة يد على ماتا ماجاسا لاعب زد، ليسجلها المهاجم علي حسين.ورفع وادي دجلة رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.وفي المقابل تجمد رصيد زد عند 5 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم في المسابقة المحلية.وكان وادي دجلة قد تعرض لهزيمتين على يد وادي دجلة وإنبي، بينما تعادل مع بيراميدز، في أول 3 جولات.أحداث&nbsp;مباراة زد ضد وادي دجلةهدد وادي دجلة مرمى زد مبكرًا برأسية عن طريق عمر عدلي، اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 6.&nbsp;وأهدر أحمد عاطف مهاجم زد فرصة خطيرة، بعد هفوة من مدافع وادي دجلة، لكن عمرو حسام يتصدى ببراعة في الدقيقة 17.تصدى علي لطفي لانفراد&nbsp;من&nbsp;إبراهيم البهنسي لاعب وادي دجلة في الدقيقة 21.خطف فريق وادي دجلة التقدم في الدقيقة 38، بعد رمية تماس طويلة، لمسها ماتا ماجاسا بالخطأ نحو مرماه.سجل المهاجم أحمد عاطف هدف التعادل لصالح زد، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد متابعة لعرضية متقنة من&nbsp;أمارا كيتا.أهدر رأفت خليل فرصة خطيرة لنادي زد، من هجمة مرتدة في الدقيقة 48، بعد عرضية من البديل بيتر موتوموسي، لكن رأسيته مرت بعيدًا عن المرمى.أهدر إبراهيم البهنسي فرصة خطيرة في الدقيقة 56، بعد عرضية أبعدها دفاع زد بالخطأ، ليتابعها لاعب وادي دجلة بتسديدة قوية مرت فوق العارضة.خطف وادي دجلة هدف الفوز في الدقيقة 61، من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب لمسة يد على ماتا ماجاسا، ليسجلها المهاجم علي حسين.&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/262025_8_25_19_57.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T17:22: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T20:15:03+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T17:22:00+03:00" }