عبر محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم قلقه من نتائج الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، مشيرًا إلى أن جدول المباريات كان صعبًا لزعيم الثغر.

وخاض الاتحاد السكندري 4 مواجهات في الدوري المصري الممتاز، ونجح زعيم الثغر في تحقيق الفوز خلال مواجهة وتعادل في أخرى، وسقط بفخ الهزيمة في مناسبتين.

تصريحات رئيس الاتحاد السكندري

وأدلى محمد سلامة بتصريحات عبر "يلا كورة" موضحًا أن الاتحاد قام بتجميع الفريق والصفقات الجيدة قبل بداية الدوري بأسابيع قليلة، مشيرًا إلى تأخر حدوث الانسجام بين اللاعبين.

وتابع رئيس الاتحاد السكندري، أنه لم يتأخر على طلبات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، بشأن التدعيمات التي كان بحاجة إليها.

وأكد سلامة على دعمه للمدرب أحمد سامي، مشيرًا إلى عدم وجود نية أو مجرد تفكير في رحيله عن الفريق نهائيًا، متمسكًا باستمراره حتى نهاية الموسم.

وأتم رئيس الاتحاد السكندري، حديثه موضحًا أن الاتحاد السكندري يواجه هجوم غير مبرر، مؤكدًا أن نتائج الفريق ستتحسن في الفترة المقبلة.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، إذ نجح النادي في تحقيق الفوز خلال مباراة وتعادل في أخرى وسقط بفخ الهزيمة في مناسبتين.