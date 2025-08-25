المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
5 مقابل 3.. ماذا يفعل الأهلي في الشوط الثاني أمام علاء عبد العال؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:13 م 25/08/2025
علاء عبد العال

علاء عبد العال - مدرب غزل المحلة

انتهت أحداث الشوط الأول بين غزل المحلة والنادي الأهلي بالتعادل السلبي دون أهداف في اللقاء المقام على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.

ويلعب الأهلي مع المحلة مساء اليوم الإثنين، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسبق ولعب الأهلي أمام الأندية التي تولى علاء عبد العال تدريبها 19 مرة، انتصر الفريق الأحمر في 12 مباراة، بينما تلقى هزيمتين وتعادلا 5 مرات.

وفي مباراة الليلة، يواجه الأهلي فريق علاء عبد العال من جديد، وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف وفي السطور التالية نستعرض نتيجة المباريات في الشوط الثاني عندما يتعادل مع المدرب المخضرم في الشوط الأول.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

1- يوم 13 مايو 2015.. الأهلي تعادل سلبيا في الشوط الأول مع الداخلية.. وفاز الأهلي في النهاية بنتيجة 1-0. (الدوري المصري)

2- يوم 1 يونيو 2015.. الأهلي تعادل سلبيا في الشوط الأول مع الداخلية.. وفاز الأهلي في النهاية بنتيجة 2-0. (الدوري المصري)

3- يوم 28 فبراير 2018.. تعادل الأهلي سلبيا في الشوط الأول مع الداخلية.. وفاز الأهلي في النهاية بنتيجة 3-0. (الدوري المصري)

4- يوم 13 أبريل 2018.. تعادل الأهلي سلبيا في الشوط الأول مع الداخلية.. وفاز الأهلي في النهاية بنتيجة 2-0. (كأس مصر)

5- يوم 29 ديسمبر 2018.. تعادل الأهلي سلبيا في الشوط الأول مع الداخلية وتعادل في النهاية الفريقان بنتيجة 2-2. (الدوري المصري)

6- يوم 17 أغسطس 2022.. تعادل الأهلي سلبيا في الشوط الأول مع إيسترن كومباني وانتهت المباراة في النهاية بنفس التعادل. (الدوري المصري)

7- يوم 28 فبراير 2023.. تعادل الأهلي سلبيا في الشوط الأول مع إيسترن كومباني وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1. (الدوري المصري)

8- يوم 15 يناير 2025.. تعادل الأهلي مع الجونة في الشوط الأول دون أهداف.. وفاز في النهاية بنتيجة 2-0. (الدوري المصري)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة علاء عبد العال

