لم تهتز الشباك في مباريات نادي غزل المحلة بالدوري المصري 2025-2026 حتى الآن، ليخرج فريق المدرب علاء عبد العال كل مرة بالنتيجة نفسها (0-0).

ونجح غزل المحلة في فرض التعادل أمام الأهلي، على أرضه، اليوم الإثنين.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم لم تشهد أهدافًا، سواءً لفريق الإسباني خوسيه ريبييرو الذي ظل يهاجم طيلة الدقائق التسعين أو لفريق علاء عبد العال، الصامد دفاعيًا.

الـ(0-0) عرض مستمر في مباريات المحلة

في مفارقة لا تحدث كثيرًا في كرة القدم، لم يسجل غزل المحلة أو يستقبل أي هدف حتى الآن في مبارياته بالدوري المصري.

وانقضت 360 دقيقة دون أن يتمكن غزل المحلة من التسجيل، رغم حصوله على ركلة جزاء أهدرها جريندو أمام سموحة، بينما حافظ فريق عبد العال على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية، بفضل أسلوبه الدفاعي المعتاد.

وتعادل المحلة في كل مبارياته بنتيجة (0-0) أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة والأهلي على الترتيب.

ويحل غزل المحلة ضيفًا على الإسماعيلي في مباراته المقبلة بالدوري المصري، السبت المقبل 30 أغسطس.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا