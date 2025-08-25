المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة الرابعة على التوالي.. الـ(0-0) عرض مستمر في مباريات المحلة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:13 م 25/08/2025
المحلة

قبل مباراة غزل المحلة والأهلي

لم تهتز الشباك في مباريات نادي غزل المحلة بالدوري المصري 2025-2026 حتى الآن، ليخرج فريق المدرب علاء عبد العال كل مرة بالنتيجة نفسها (0-0).

ونجح غزل المحلة في فرض التعادل أمام الأهلي، على أرضه، اليوم الإثنين.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم لم تشهد أهدافًا، سواءً لفريق الإسباني خوسيه ريبييرو الذي ظل يهاجم طيلة الدقائق التسعين أو لفريق علاء عبد العال، الصامد دفاعيًا.

الـ(0-0) عرض مستمر في مباريات المحلة

في مفارقة لا تحدث كثيرًا في كرة القدم، لم يسجل غزل المحلة أو يستقبل أي هدف حتى الآن في مبارياته بالدوري المصري.

وانقضت 360 دقيقة دون أن يتمكن غزل المحلة من التسجيل، رغم حصوله على ركلة جزاء أهدرها جريندو أمام سموحة، بينما حافظ فريق عبد العال على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية، بفضل أسلوبه الدفاعي المعتاد.

وتعادل المحلة في كل مبارياته بنتيجة (0-0) أمام كل من البنك الأهلي وسموحة والجونة والأهلي على الترتيب.

ويحل غزل المحلة ضيفًا على الإسماعيلي في مباراته المقبلة بالدوري المصري، السبت المقبل 30 أغسطس.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
غزل المحلة الدوري المصري علاء عبد العال

