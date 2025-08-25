أكد عامر عامر حارس مرمى فريق غزل المحلة، أن أداء فريقه في مواجهة الأهلي كان جيدًا إلى حد ما، مشيرًا إلى أن التعادل ليس نتيجة سيئة، وسيحاول ناديه البناء عليها في الجولات المقبلة، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حارس غزل المحلة: سنحاول البناء على نقطة التعادل مع الأهلي

وقال عامر عامر حارس غزل المحلة عبر قناة أون سبورت: "الأداء كان جيدًا إلى حد ما، 4 كلين شيت تحسب للفريق بأكمله، والقادم سيكون أفضل".

القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

وتابع: "مباراة اليوم كانت صعبة بكل تأكيد، الأهلي فريق كبير جدًا، جاءت خلفه جماهيره بالآلاف، ويلعب على تحقيق الفوز دائما، لذلك الحصول على نقطة ليس سيئًا، وسوف نبني عليها".

وواصل: "نعمل على التواجد بمركز جيد في وسط الجدول، البعض يقول أننا لم نحرز أي هدف، ولكننا لم نستقبل أي هدف أيضًا، وأهدرنا عدة فرص في جميع المباريات، لم يحالفنا فيها التوفيق".

عامر عامر رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة

وأتم: "جائزة رجل المباراة هي للفريق بأكمله وجماهير غزل المحلة، وليست لي بمفردي".

وحصل عامر عامر على جائزة رجل مباراة غزل المحلة والأهلي، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

للمرة الرابعة على التوالي.. الـ(0-0) عرض مستمر في مباريات المحلة

وكان غزل المحلة قد تعادل سلبيًا في أول 4 جولات من الدوري المصري، ضد كلا من: البنك الأهلي، سموحة، الجونة والأهلي.