عكرت التعادلات السلبية صفو المنافسة في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وذلك بعد الوصول إلى مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة.

وانتهت 12 مباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري، في مواجهات تنذر بوجود ضعف الفاعلية الهجومية للعديد من الفرق في البطولة التاريخية.

وانضمت مباراة غزل المحلة أمام الأهلي، إلى المواجهات التي انتهت بالتعادل السلبي في المسابقة، ليرتفع بذلك عدد المباريات المنتهية دون اهتزاز الشباك إلى 12 لقاءً.

مواجهات سلبية في الدوري المصري

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز (الجولة الأولى).

- الإسماعيلي 0-0 بتروجيت (الجولة الأولى).

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة (الجولة الأولى).

- فاركو 0-0 إنبي (الجولة الأولى).

- زد 0-0 سيراميكا كليوباترا (الجولة الثانية).

- غزل المحلة 0-0 سموحة (الجولة الثانية).

- الزمالك 0-0 المقاولون العرب (الجولة الثانية).

- الجونة 0-0 غزل المحلة (الجولة الثالثة).

- المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود (الجولة الثالثة).

- الاتحاد السكندري 0-0 البنك الأهلي (الجولة الرابعة).

- إنبي 0-0 الجونة (الجولة الرابعة).

- غزل المحلة 0-0 الأهلي (الجولة الرابعة).

غزل المحلة الأبرز

وظهر فريق غزل المحلة كعامل مشترك في المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي، خلال الجولات الـ4 في الدوري المصري الممتاز، إذ لم ينجح زعيم الفلاحين في التسجيل بينما حافظ على نظافة شباكه في الوقت ذاته.

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة.

- غزل المحلة 0-0 سموحة.

- الجونة 0-0 غزل المحلة.

- غزل المحلة 0-0 الأهلي.