المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غزل المحلة له النصيب الأكبر.. التعادلات السلبية تعكر صفو الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:57 م 25/08/2025 تعديل في 26/08/2025
بن شرقي

صورة من مباراة غزل المحلة أمام الأهلي

عكرت التعادلات السلبية صفو المنافسة في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وذلك بعد الوصول إلى مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة.

وانتهت 12 مباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري، في مواجهات تنذر بوجود ضعف الفاعلية الهجومية للعديد من الفرق في البطولة التاريخية.

وانضمت مباراة غزل المحلة أمام الأهلي، إلى المواجهات التي انتهت بالتعادل السلبي في المسابقة، ليرتفع بذلك عدد المباريات المنتهية دون اهتزاز الشباك إلى 12 لقاءً.

مواجهات سلبية في الدوري المصري

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز (الجولة الأولى).

- الإسماعيلي 0-0 بتروجيت (الجولة الأولى).

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة (الجولة الأولى).

- فاركو 0-0 إنبي (الجولة الأولى).

- زد 0-0 سيراميكا كليوباترا (الجولة الثانية).

- غزل المحلة 0-0 سموحة (الجولة الثانية).

- الزمالك 0-0 المقاولون العرب (الجولة الثانية).

- الجونة 0-0 غزل المحلة (الجولة الثالثة).

- المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود (الجولة الثالثة).

- الاتحاد السكندري 0-0 البنك الأهلي (الجولة الرابعة).

- إنبي 0-0 الجونة (الجولة الرابعة).

- غزل المحلة 0-0 الأهلي (الجولة الرابعة).

غزل المحلة الأبرز

وظهر فريق غزل المحلة كعامل مشترك في المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي، خلال الجولات الـ4 في الدوري المصري الممتاز، إذ لم ينجح زعيم الفلاحين في التسجيل بينما حافظ على نظافة شباكه في الوقت ذاته.

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة.

- غزل المحلة 0-0 سموحة.

- الجونة 0-0 غزل المحلة.

- غزل المحلة 0-0 الأهلي.

 

الأهلي الدوري المصري غزل المحلة التعادلات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521382/غزل-المحلة-له-النصيب-الأكبر-التعادلات-السلبية-تعكر-صفو-الدوري-المصري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"غزل المحلة له النصيب الأكبر.. التعادلات السلبية تعكر صفو الدوري المصري", "alternativeHeadline":"التعادلات السلبية تعكر صفو الدوري المصري", "description": "عكرت التعادلات السلبية صفو المنافسة في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وذلك بعد الوصول إلى مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/538342984-1324465329047732-398085500863331603-n2025_8_25_20_55.webp", "keywords": "التعادلات-الدوري المصري-غزل المحلة-الأهلي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521382/غزل-المحلة-له-النصيب-الأكبر-التعادلات-السلبية-تعكر-صفو-الدوري-المصري", "articleBody": "عكرت التعادلات السلبية صفو المنافسة في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وذلك بعد الوصول إلى مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة.وانتهت 12 مباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري، في مواجهات تنذر بوجود ضعف الفاعلية الهجومية للعديد من الفرق في البطولة التاريخية.وانضمت مباراة غزل المحلة أمام الأهلي، إلى المواجهات التي انتهت بالتعادل السلبي في المسابقة، ليرتفع بذلك عدد المباريات المنتهية دون اهتزاز الشباك إلى 12 لقاءً.مواجهات سلبية في الدوري المصري- وادي دجلة 0-0 بيراميدز (الجولة الأولى).- الإسماعيلي 0-0 بتروجيت (الجولة الأولى).- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة (الجولة الأولى).- فاركو 0-0 إنبي (الجولة الأولى).- زد 0-0 سيراميكا كليوباترا (الجولة الثانية).- غزل المحلة 0-0 سموحة (الجولة الثانية).- الزمالك 0-0 المقاولون العرب (الجولة الثانية).- الجونة 0-0 غزل المحلة (الجولة الثالثة).- المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود (الجولة الثالثة).- الاتحاد السكندري 0-0 البنك الأهلي (الجولة الرابعة).- إنبي 0-0 الجونة (الجولة الرابعة).- غزل المحلة 0-0 الأهلي (الجولة الرابعة).غزل المحلة الأبرزوظهر فريق غزل المحلة كعامل مشترك في المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي، خلال الجولات الـ4 في الدوري المصري الممتاز، إذ لم ينجح زعيم الفلاحين في التسجيل بينما حافظ على نظافة شباكه في الوقت ذاته.- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة.- غزل المحلة 0-0 سموحة.- الجونة 0-0 غزل المحلة.- غزل المحلة 0-0 الأهلي.&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/538342984-1324465329047732-398085500863331603-n2025_8_25_20_55.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T20:57: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-26T00:35:10+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T20:57:00+03:00" }