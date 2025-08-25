المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد التعادل مع المحلة.. انطلاقة الدوري ناقوس خطر في الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:12 م 25/08/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

تواجه بداية النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، العديد من التساؤلات في الموسم الحالي.

وتعادل الأهلي قبل قليل مع غزل المحلة في اللقاء الذي أقيم على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد غاب عن المشاركة في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة في الموسم الحالي الذي يشارك خلاله 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ويعد هذا التعثر الثاني للأهلي باعتباره أحد الأندية التي تنافس دائما على لقب الدوري، وذلك بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع مودرن سبورت في الجولة الأولى.

الأهلي بدأ البطولة المحلية بالتعادل بنتيجة 2-2 مع مودرن سبورت، قبل أن ينتصر على فاركو بنتيجة 4-1، ومن ثم حصل على راحة من المباريات في الجولة الثالثة، قبل أن يتعادل مع المحلة في الجولة الرابعة دون أهداف.

ورغم أن هذه الانطلاقة ليست الأسوأ للنادي الأهلي مقارنة بموسم 2017-18 الذي خسر فيه أول مباراة وتعادل المباراة الثانية، إلا أن بداية البطولة المحلية ناقوس خطر يهدد رحلة الأهلي في حملة الدفاع عن لقبه.

الأهلي حصل على راحة من المشاركة في المباريات في الجولة الماضية ورغم ذلك لم يستغل هذه الميزة وتعثر بالتعادل دون أهداف مع المحلة، وبالتالي سيلعب 18 مباراة متتالية في الدور الأول دون راحة أي أنه فقد ميزة الراحة من المشاركة في جولة الدوري.

كيف كانت بداية الأهلي في الدوري؟

1- موسم 2016-17 .. الأهلي البطل

- الفوز على الإسماعيلي 1-0.

- الفوز على المقاولون 2-0.

- الفوز على وادي دجلة 2-1.

- الفوز على الداخلية 2-0.

2- موسم 2017-18.. الأهلي البطل

- التعادل 1-1 مع طلائع الجيش.

- الخسارة 3-2 من مصر المقاصة.

- الفوز بنتيجة 4-1 أمام الرجاء.

- الفوز 2-0 على الإسماعيلي.

3- موسم 2018-19.. الأهلي البطل

- التعادل مع الإسماعيلي 1-1.

- الفوز 2-0 على المصري.

- الفوز 1-0 على وادي دجلة.

- الفوز 2-0 على حرس الحدود.

4- موسم 2019-20.. الأهلي البطل

- الفوز 1-0 على سموحة.

- الفوز 4-0 على الإنتاج الحربي.

- الفوز على أسوان 5-1.

- الفوز على الزمالك 2-0.

5- موسم 2020-21.. الزمالك البطل

- الفوز على مصر المقاصة 3-1.

- الفوز على المحلة 3-0.

- الفوز على الاتحاد 4-0.

- الفوز على الزمالك 2-1.

6- موسم 2021-22.. الزمالك البطل

- الفوز على الإسماعيلي 4-0.

- الفوز على البنك الأهلي 1-0.

- الفوز على الزمالك 5-3.

- الفوز على المقاولون 1-0.

7- موسم 2022-23.. الأهلي البطل

- الفوز على الإسماعيلي 1-0.

- الفوز على أسوان 1-0.

- الفوز على الداخلية 4-1.

- الفوز على الاتحاد 3-0.

8- موسم 2023-24.. الأهلي البطل

- الفوز 4-0 على المصري.

- الفوز 2-1 على سيراميكا.

- الفوز 3-1 على الإسماعيلي.

- التعادل 1-1 مع الجونة.

9- موسم 2024-25.. الأهلي البطل

- الفوز على سيراميكا 5-2.

- الفوز على زد 1-0.

- التعادل مع الاتحاد 1-1.

- التعادل مع البنك الأهلي 0-0.

10- موسم 2025-26

- التعادل بنتيجة 2-2 مع مودرن سبورت.

- الفوز على فاركو 4-1.

- لم يلعب بسبب نظام المسابقة.

- التعادل مع غزل المحلة بنتيجة 0-0.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة علاء عبد العال

