عاد نادي وادي دجلة لمنافسات الدوري المصري الممتاز، ليقدم ظاهرة جديدة في المسابقة المحلية، باستخدام سلاح هجومي خاص، أثبت خطورته في الأسابيع الأولى من البطولة.

واعتمد نادي وادي دجلة بقيادة مدربه محمد الشيخ، على سلاح رميات التماس، الذي أحدث ثورة في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل.

وادي دجلة يضم هولنديًا ضمن 9 صفقات صيفية

وكانت نقطة التحول في تاريخ رميات التماس بمنافسات البريميرليج عن طريق ستوك سيتي، في موسم 2008-2009، عن طريق المدرب توني بوليس، ولاعب الوسط الإيرلندي روري ديلاب.

ثورة ديلاب في الدوري الإنجليزي.. سلاح ستوك سيتي الذي أغضب فينجر

ظهرت قدرات ديلاب في إحدى التدريبات خلال موسم 2007-2008، وهو الذي صعد بنهايته فريقه للبريميرليج، ليقرر توني بوليس بمنح تعليمات لمسؤولي النادي، طالبهم بتضييق مساحة الملعب، لاستغلال سلاح ديلاب الجديد.

بدأ روري ديلاب مسيرته الرياضية في لعبة رمي الرمح، وهو ما استفاد منه لاحقًا في كرة القدم، بداية من موسم 2008-2009، ونجحت الخطة في هز شباك 5 فرق، هي: أستون فيلا، بورتسموث، إيفرتون، سندرلاند بالإضافة إلى أرسنال.

هزم ستوك سيتي أرسنال بنتيجة 2-1، وجاء هدفيه عن طريق رمية تماس من ديلاب، ليبدي المدرب أرسين فينجر انزعاجه، ويطالب بتغيير قوانين كرة القدم، فيما يتعلق بقواعد تنفيذ رميات التماس واستخدام منشفة لتجفيف الكرة.

وسجل ستوك سيتي 38 هدفًا، جاء من بينها 9 عن طريق رميات تماس ديلاب، أي ما يصل إلى 23% من أهداف فريقه، التي ساعدته على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أن الفرق بدأت في إيجاد حلول لمواجهة تلك الرميات، لكن فريقه واصل التسجيل منها، ولكن بمعدل أقل، وصل إلى 5 ثم 4 في الموسمين التاليين.

ومنذ ذلك الوقت بدأت الأندية في الاهتمام برميات التماس، وتعيين مدربين متخصصين فيها، مثل توماس جرونيمارك في ليفربول.

وادي دجلة يعيد إحياء سلاح رميات التماس في الدوري المصري

ويبدو أن وادي دجلة وجد ضالته، في طريقة ستوك سيتي، وليس عن طريق ديلاب، بل بأيدي لاعبه أحمد دحروج.

واعتمد دجلة منذ بداية الموسم على رميات التماس الطويلة، والتي منحته فرصًا خطيرة ضد بيراميدز وبتروجيت.

وطالب دجلة باحتساب ركلة جزاء في مواجهة بتروجيت، من كرة كانت بدايتها رمية تماس، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وفي مباراة اليوم ضد زد، حقق وادي دجلة فوزه الأول في الدوري، وكذلك استغل رميات التماس للمرة الأولى بشكل ناجح.

هدد دجلة مرمى زد بشكل مبكر من رمية تماس، تصدى لها الحارس علي لطفي بصعوبة.

الفوز الأول.. وادي دجلة يسقط زد بثنائية في الدوري المصري

وعاد دجلة ليطبق طريقته مجددًا، لتنجح هذه المرة بتنفيذ من دحروج، نحو إسلام كانو أمام المرمى، لكن الكرة مرت لتصطدم بماتا ماجاسا لاعب زد، وتسكن شباكه بالخطأ.

وضم دجلة 9 صفقات صيفية فقط، لم يكن من بينها أسماء رنانة، أو لاعبين أصحاب خبرات طويلة في الدوري الممتاز، لكنه حاول تعويض ذلك بإيجاد أسلوب مختلف للوصول لمرمى الخصوم، على خطى ستوك سيتي في بريميرليج، ولكن هذه المرة في "الإيجبشن ليج".