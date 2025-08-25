المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة السادسة.. المحلة يفرض على الأهلي سيناريو غائب منذ 16 عامًا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:34 م 25/08/2025
الأهلي وغزل المحلة

مباراة الأهلي وغزل المحلة

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره فريق غزل المحلة، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

التعادل حسم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

الأهلي يتعادل في المحلة

عاد الأهلي إلى خوض مباراة جديدة ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، للمرة الأولى من ديسمبر 2022، منذ الزيارة الأخيرة التي مر عليها 992 يومًا.

بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية بعد مباراة الأهلي والمحلة في الدوري

وتعادل الأهلي مع غزل المحلة، على ملعب الأخير، للمرة السادسة منذ بداية الألفية، أي المرة الأولى تحديدًا خلال 23 عامًا.

ويعد هذا التعادل السلبي الثالث في مباريات الأهلي وغزل المحلة، على ملعب زعيم الفلاحين، والذي تكرر بعد غياب 16 عامًا، والتي كانت في موسم 08-09.

ناقوس خطر في الأهلي

الأهلي أهدر 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات فقط في الدوري المصري الممتاز، الموسم الجديد، بعدما حصد 5 نقاط من أصل 9 ممكنة، لتعادله مرتين ضد مودرن سبورت وغزل المحلة.

ولم يستفد الأهلي من ميزة الراحة الإضافية في الجولة الثالثة، ووجود فترة زمنية تصل إلى 11 يومًا منذ مباراته ضد فاركو، يوم 14 أغسطس الجاري، ليفشل في تحقيق الانتصار أمام غزل المحلة.

ويفصل خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، 5 أيام فقط، عن مباراته المقبلة والمرتقبة ضد فريق بيراميدز، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

حيث إن مباراة الأهلي ضد بيراميدز، من المقرر أن تقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، بعد نقلها من استاد القاهرة الدولي، الذي يتم فيه أعمال صيانة.

وبعدما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط فقط، أصبح يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، منتظرًا نتائج المباريات المتبقية من الجولة الحالية، التي تنتهي غد الثلاثاء، عقب مواجهة الزمالك وفاركو.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري مباراة الأهلي وغزل المحلة

