برجاء إدخال نص صحيح
مواساة الشناوي ضمن أبرز لقطات مباراة المحلة والأهلي (صور)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:45 م 25/08/2025
الشناوي

الشناوي من مباراة المحلة والأهلي

قدم نادي غزل المحلة تعزية لمحمد الشناوي في وفاة والده، قبل انطلاق مباراته أمام الأهلي ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ونجح المحلة في التعادل على أرضه أمام الأهلي، دون أهداف، ليحقق فريق المدرب علاء عبد العال النتيجة ذاتها (0-0) في جميع مبارياته التي خاضها بالدوري المصري هذا الموسم.

مواساة الشناوي

أظهر غزل المحلة، لفتة طيبة، اليوم الإثنين، بعدما قدم تعزية لمحمد الشناوي عبر الشاشة الرئيسية للملعب الذي شهد حضورًا غفيرًا لجماهير الفريقين.

وشارك محمد الشناوي أساسيًا لأول مرة مع الأهلي في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، ليخرج فريق المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو بشباك نظيفة بعد أن استقبل الحارس مصطفى شوبير هدفين ضد مودرن سبورت ثم هدفًا أمام فاركو.

أبرز لقطات مباراة المحلة والأهلي

صنعت جماهير المحلة والأهلي على حد سواء، أجواء رائعة طيلة الدقائق التسعين.

وأشاد علاء عبد العال بما قدمه المشجعون في مباراة غزل المحلة والأهلي، كما حظيت الجماهير بوصلة مديح من ريبييرو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب التعادل دون أهداف.

شاهد لقطات من مباراة المحلة والأهلي عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري

