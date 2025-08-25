سقط نادي بيراميدز في فخ الهزيمة أمام نظيره مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتفوق فريق مودرن سبورت أمام نظيره بيراميدز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء بملعب 30 يونيو.

تشكيل بيراميدز ومودرن سبورت

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: أحمد الشناوي، محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي، فيستون ماييلي.

وبدأ مودرن سبورت اللقاء بالتشكيل التالي: محمد أبو جبل، محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، عبدالرحمن شيكا، أحمد يوسف، غنام محمد، محمد مسعد، محمود ممدوح، حسام حسن.

مودرن سبورت يتفوق أمام بيراميدز

افتتح مودرن سبورت التسجيل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، عن طريق غنام محمد الذي وضع فريقه بالمقدمة أمام أصحاب الأرض.

وجاء هدف مودرن سبورت بعد كرة عرضية متقنة من أقدام علي فوزي، وصلت إلى غنام محمد الذي وجهها برأسية قوية سكنت شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وشكل إيفرتون دا سيلفا خطورة كبيرة لصالح بيراميدز، إذ كاد أن يسجل هدف التعادل بعد أن توغل في الدقيقة 36 وأطلق تسديدة مرت بجانب العارضة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، وذلك بعد لمسة يد على فيستون ماييلي.

وتكفل علي فوزي لاعب مودرن سبورت بتسديد ركلة الجزاء بنجاح، لتسكن شباك أحمد الشناوي، وذلك في الدقيقة 59.

وتلقى محمد الشيبي بطاقة صفراء ثانية تبعتها الحمراء في الدقيقة 83 من زمن المباراة، ليزيد من صعوبة الأمور لفريقه.

وتحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 90+7 من عمر اللقاء، ونجح كريم حافظ في تسجيلها بنجاح في مرمى محمد أبو جبل.

حاول بيراميدز تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن مودرن سبورت حافظ على تقدمه ليحصد 3 نقاط هامة في اللقاء.

ترتيب الدوري المصري

رفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

وتجمد رصيد بيراميدز عند 5 نقاط، ليستقر في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.