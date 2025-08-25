ارتقى فريق بتروجيت إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تمكن من انتزاع الانتصار من نظيره فريق المقاولون العرب، اليوم الإثنين.

مباراة بتروجيت ضد المقاولون العرب، أقيمت مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري للموسم الجديد.

صدارة بتروجيت

وتمكن بتروجيت من حسم مباراته ضد المقاولون العرب، بنتيجة (1-0) بفضل هدف متأخر في الدقيقة 79، ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب.

ورفع بتروجيت رصيده إلى 8 نقاط، ليصبح الفريق الأكثر حصولًا على النقاط حتى الآن، ويخطف صدارة جدول ترتيب الدوري، قبل ختام مواجهات الجولة، غد الثلاثاء.

وكان بتروجيت قد تعادل في الجولة الافتتاحية من الدوري مع كهرباء الإسماعيلية (2-2)، ثم انتصر على حساب وادي دجلة (1-0)، ثم فاز من جديد ضد المقاولون العرب هذه المرة.

وبدأ بتروجيت مشواره في الموسم الجديد من الدوري، بمواجهة الـ 3 أندية الصاعدة إلى الدوري الممتاز.