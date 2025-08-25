المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بهدف متأخر.. بتروجيت يخطف صدارة الدوري بالفوز على المقولون

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:09 م 25/08/2025
حامد حمدان لاعب بتروجيت

لاعبو فريق بتروجيت

ارتقى فريق بتروجيت إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تمكن من انتزاع الانتصار من نظيره فريق المقاولون العرب، اليوم الإثنين.

مباراة بتروجيت ضد المقاولون العرب، أقيمت مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري للموسم الجديد.

مباراة بتروجيت ضد المقاولون العرب.. طالع إحصائيات حول المواجهة من هنا

صدارة بتروجيت

وتمكن بتروجيت من حسم مباراته ضد المقاولون العرب، بنتيجة (1-0) بفضل هدف متأخر في الدقيقة 79، ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب.

ورفع بتروجيت رصيده إلى 8 نقاط، ليصبح الفريق الأكثر حصولًا على النقاط حتى الآن، ويخطف صدارة جدول ترتيب الدوري، قبل ختام مواجهات الجولة، غد الثلاثاء.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

وكان بتروجيت قد تعادل في الجولة الافتتاحية من الدوري مع كهرباء الإسماعيلية (2-2)، ثم انتصر على حساب وادي دجلة (1-0)، ثم فاز من جديد ضد المقاولون العرب هذه المرة.

وبدأ بتروجيت مشواره في الموسم الجديد من الدوري، بمواجهة الـ 3 أندية الصاعدة إلى الدوري الممتاز.

مباراة بتروجت القادمة
المقاولون العرب بتروجيت الدوري المصري الممتاز

