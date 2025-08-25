انتهت مباريات اليوم الإثنين، من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي جرت ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت تعثر حامل اللقب ووصيفه، قبل الموقعة التي ستجمعهما بأيام معدودة.

وجرت اليوم الإثنين، مجموعة من المباريات بالدوري المصري، غزل المحلة أمام الأهلي، زد أمام وادي دجلة، بتروجيت أمام المقاولون العرب، بيراميدز أمام مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

ترتيب الدوري المصري

وتربع بتروجيت على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تفوقه أمام المقاولون العرب، بينما شهدت الوصافة تواجد المصري والزمالك ومودرن سبورت برصيد 7 نقاط.

وتعثر الأهلي في الجولة الرابعة بعد تعادله أمام غزل المحلة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، وسقط بيراميدز في فخ الهزيمة أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

- بتروجيت: 8 نقاط.

- المصري: 7 نقاط.

- الزمالك: 7 نقاط.

- مودرن سبورت: 7 نقاط.

- الأهلي: 5 نقاط.

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري

- الاتحاد السكندري 0-0 البنك الأهلي.

- طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي.

- إنبي 0-0 الجونة.

- غزل المحلة 0-0 الأهلي.

- زد 1-2 وادي دجلة.

- بتروجيت 1-0 المقاولون العرب.

- بيراميدز 1-2 مودرن سبورت.