المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاعلية 22% فقط.. مؤشر مقلق في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:25 م 25/08/2025
الأهلي وغزل المحلة

مباراة الأهلي وغزل المحلة

قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة هجومية على مستوى عالٍ، لكنه المارد الأحمر لم يتمكن من تحقيق الانتصار أمام مضيفه فريق غزل المحلة، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

التعادل حسم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

ماذا حدث مباراة مباراة الأهلي والمحلة؟

الأهلي خاض مباراة غزل المحلة، بالفلسفة المعتادة له، وهي الهجوم ثم الهجوم، خاصة من خلال تثبيت الرباعي (محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي)، بالإضافة إلى المداورة في المهاجم بين نييتس جراديشار ومحمد شريف.

وبالفعل اجتاح الأهلي ملعب المحلة بمحاولاته الهجومية المستمرة، لكن دون جدوى، حيث إن كل الفرص افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة، وسط التكتل الدفاعي القوي من دفاع غزل المحلة.

بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية بعد مباراة الأهلي والمحلة في الدوري

وكانت القرارات المذبذبة شعار لاعبي الأهلي في هذه المباراة، التي رغم سيل المحاولات الذي وصل إلى (18)، فلم يتم تهديد المرمى سوى في (4) مناسبات فقط، فيما منع الدفاع (4) بالإضافة إلى (2) في القائم والعارضة، و(10) تسديدات بالكامل خارج المرمى تمامًا.

أي أن 55% من تسديدات الأهلي خلال مباراة غزل المحلة بالكامل، كانت خارج المرمى، بينما 22% فقط التي جاءت على الهدف، لكنها لم تشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.

اللاعبون وريبيرو

رغم أن خوسيه ريبيرو بدأ المباراة بتشكيل هجومي، لكن تعامله بعد ذلك مع فك التكتلات الدفاعية لغزل المحلة لم تكن على الوجه الأكمل، خاصة وأن الخصم نجح في إفقاد الهجمات خطورتها اللازمة.

وفي ظل هذا التكتل الدفاعي، تأثرت قرارات اللاعبين وافتقدت للتركيز في بعض الفرص التي كانت تحتاج إلى تعامل أفضل، خاصة وأن الوصول بـ 18 فرصة، 10 منها تكون خارج المرمى، هو رقم غير مقبول بالمرة.

حتى أن تدخل خوسيه ريبيرو بالتغييرات، لم يُحدث التأثير المنتظر، على الرغم من إشراك محمد شريف وحسين الشحات في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن المنافس تفوق في إغلاق منافذ اللعب بإحكام.

ويبدأ أن المدرب الإسباني يحتاج لمشاهدة المباراة مرة أخرى، لرؤية وتحليل كيف نجح المنافس في الحد من خطورة اللاعبين أصحاب المهارات الفردية العالية، وغلق مفاتيح اللعب في خطة ريبيرو.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، بعد نقل المباراة من استاد القاهرة الدولي، الذي يتم فيه أعمال صيانة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري خوسيه ريبيرو مباراة الأهلي وغزل المحلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521399/فاعلية-22-فقط-مؤشر-مقلق-في-الأهلي-قبل-مواجهة-بيراميدز-فيديو-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"فاعلية 22% فقط.. مؤشر مقلق في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز (فيديو)", "alternativeHeadline":"مؤشر مقلق في الأهلي قبل مباراة بيراميدز المقبلة", "description": "قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة هجومية على مستوى عالٍ، لكنه المارد الأحمر لم يتمكن من تحقيق الانتصار أمام مضيفه فريق غزل المحلة، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/538076936-1324462185714713-5684256870047797826-n2025_8_25_22_36.webp", "keywords": "الأهلي,غزل المحلة,الدوري المصري,مباراة الأهلي وغزل المحلة,خوسيه ريبيرو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521399/فاعلية-22-فقط-مؤشر-مقلق-في-الأهلي-قبل-مواجهة-بيراميدز-فيديو-", "articleBody": "قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة هجومية على مستوى عالٍ، لكنه المارد الأحمر لم يتمكن من تحقيق الانتصار أمام مضيفه فريق غزل المحلة،&nbsp;في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.التعادل حسم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوريماذا حدث مباراة مباراة الأهلي والمحلة؟الأهلي خاض مباراة غزل المحلة، بالفلسفة المعتادة له، وهي الهجوم ثم الهجوم، خاصة من خلال تثبيت الرباعي (محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي)، بالإضافة إلى المداورة في المهاجم بين نييتس جراديشار ومحمد شريف.وبالفعل اجتاح الأهلي ملعب المحلة بمحاولاته الهجومية المستمرة، لكن دون جدوى، حيث إن كل الفرص افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة، وسط التكتل الدفاعي القوي من دفاع غزل المحلة.بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية بعد مباراة الأهلي والمحلة في الدوريوكانت القرارات المذبذبة شعار لاعبي الأهلي في هذه المباراة، التي رغم سيل المحاولات الذي وصل إلى (18)، فلم يتم تهديد المرمى سوى في (4) مناسبات فقط، فيما منع الدفاع (4) بالإضافة إلى (2) في القائم والعارضة، و(10) تسديدات بالكامل خارج المرمى تمامًا.أي أن 55% من تسديدات الأهلي خلال مباراة غزل المحلة بالكامل، كانت خارج المرمى، بينما 22% فقط التي جاءت على الهدف، لكنها لم تشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.اللاعبون وريبيرورغم أن خوسيه ريبيرو بدأ المباراة بتشكيل هجومي، لكن تعامله بعد ذلك مع فك التكتلات الدفاعية لغزل المحلة لم تكن على الوجه الأكمل، خاصة وأن الخصم نجح في إفقاد الهجمات خطورتها اللازمة.وفي ظل هذا التكتل الدفاعي، تأثرت قرارات اللاعبين وافتقدت للتركيز في بعض الفرص التي كانت تحتاج إلى تعامل أفضل، خاصة وأن الوصول بـ 18 فرصة، 10 منها تكون خارج المرمى، هو رقم غير مقبول بالمرة.حتى أن تدخل خوسيه ريبيرو بالتغييرات، لم يُحدث التأثير المنتظر، على الرغم من إشراك محمد شريف وحسين الشحات في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن المنافس تفوق في إغلاق منافذ اللعب بإحكام.ويبدأ أن المدرب الإسباني يحتاج لمشاهدة المباراة مرة أخرى، لرؤية وتحليل كيف نجح المنافس في الحد من خطورة اللاعبين أصحاب المهارات الفردية العالية، وغلق مفاتيح اللعب في خطة ريبيرو.ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، بعد نقل المباراة من استاد القاهرة الدولي، الذي يتم فيه أعمال صيانة.جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/25/538076936-1324462185714713-5684256870047797826-n2025_8_25_22_36.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T23:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T23:26:53+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T23:25:00+03:00" }