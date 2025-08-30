قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة هجومية على مستوى عالٍ، لكنه المارد الأحمر لم يتمكن من تحقيق الانتصار أمام مضيفه فريق غزل المحلة، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

التعادل حسم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

ماذا حدث مباراة مباراة الأهلي والمحلة؟

الأهلي خاض مباراة غزل المحلة، بالفلسفة المعتادة له، وهي الهجوم ثم الهجوم، خاصة من خلال تثبيت الرباعي (محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي)، بالإضافة إلى المداورة في المهاجم بين نييتس جراديشار ومحمد شريف.

وبالفعل اجتاح الأهلي ملعب المحلة بمحاولاته الهجومية المستمرة، لكن دون جدوى، حيث إن كل الفرص افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة، وسط التكتل الدفاعي القوي من دفاع غزل المحلة.

بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية بعد مباراة الأهلي والمحلة في الدوري

وكانت القرارات المذبذبة شعار لاعبي الأهلي في هذه المباراة، التي رغم سيل المحاولات الذي وصل إلى (18)، فلم يتم تهديد المرمى سوى في (4) مناسبات فقط، فيما منع الدفاع (4) بالإضافة إلى (2) في القائم والعارضة، و(10) تسديدات بالكامل خارج المرمى تمامًا.

أي أن 55% من تسديدات الأهلي خلال مباراة غزل المحلة بالكامل، كانت خارج المرمى، بينما 22% فقط التي جاءت على الهدف، لكنها لم تشكل الخطورة الكافية لهز الشباك.

اللاعبون وريبيرو

رغم أن خوسيه ريبيرو بدأ المباراة بتشكيل هجومي، لكن تعامله بعد ذلك مع فك التكتلات الدفاعية لغزل المحلة لم تكن على الوجه الأكمل، خاصة وأن الخصم نجح في إفقاد الهجمات خطورتها اللازمة.

وفي ظل هذا التكتل الدفاعي، تأثرت قرارات اللاعبين وافتقدت للتركيز في بعض الفرص التي كانت تحتاج إلى تعامل أفضل، خاصة وأن الوصول بـ 18 فرصة، 10 منها تكون خارج المرمى، هو رقم غير مقبول بالمرة.

حتى أن تدخل خوسيه ريبيرو بالتغييرات، لم يُحدث التأثير المنتظر، على الرغم من إشراك محمد شريف وحسين الشحات في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن المنافس تفوق في إغلاق منافذ اللعب بإحكام.

ويبدأ أن المدرب الإسباني يحتاج لمشاهدة المباراة مرة أخرى، لرؤية وتحليل كيف نجح المنافس في الحد من خطورة اللاعبين أصحاب المهارات الفردية العالية، وغلق مفاتيح اللعب في خطة ريبيرو.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، بعد نقل المباراة من استاد القاهرة الدولي، الذي يتم فيه أعمال صيانة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا