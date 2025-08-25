المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سعادة وحزن وبطاقة حمراء.. لقطات من مباراة بيراميدز ومودرن سبورت (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:38 م 25/08/2025
تلقى فريق بيراميدز هزيمة اليوم الإثنين، أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي في الدوري.

والتقى بيراميدز مع مودرن سبورت مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا السقوط الأول لبطل أفريقيا في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما تعادل في الجولة الأولى دون أهداف مع وادي دجلة، قبل أن ينتصر على الإسماعيلي في الجولة الثانية، ومن ثم تعادل مع المصري في الجولة الثالثة بنتيجة 2-2، وخسر اليوم أمام مودرن سبورت.

لقطات من مباراة بيراميدز ومودرن

ومن بين لقطات المباراة ظهر تأثر لاعبي بيراميدز من نتيجة المباراة، بالأخص وليد الكرتي الذي عاد للمشاركة في المباريات بعدما غاب بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في الجولة الأولى أمام وادي دجلة.

بالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت السعادة الغارمة على وجوه لاعبي مودرن سبورت الذين واجهوا في بداية مشوارهم ببطولة الدوري الأهلي والزمالك وبيراميدز وحققوا نتائج إيجابية فيهم جميعا باستثناء مواجهة الزمالك التي تلقى فيها الهزيمة.

لرؤية لقطات من مباراة بيراميدز ومودرن اضغط هنا

الدوري المصري مودرن سبورت بيراميدز

