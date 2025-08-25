بدا وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، سعيدا بتحقيق فريقه للفوز أمام بيراميدز في بطولة الدوري.

وانتصر مودرن سبورت على بيراميدز مساء الإثنين، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، واستضافه استاد الدفاع الجوي.

وقال وليد دعبس في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "كنت أثق في قدرات لاعبي فريقي لتحقيق الفوز على بيراميدز".

وأضاف: "مودرن سبورت فريق كبير، والفوز في جميع المباريات هو الهدف الأساسي".

وواصل رئيس مودرن سبورت: "طموح مودرن سبورت الموسم الحالي في الدوري هو التواجد في المراكز المتقدمة".

وأنهى دعبس: "أهنئ اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالفوز على بيراميدز".

السقوط الأول

ويعد هذا السقوط الأول لبطل أفريقيا في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما تعادل في الجولة الأولى دون أهداف مع وادي دجلة، قبل أن ينتصر على الإسماعيلي في الجولة الثانية، ومن ثم تعادل مع المصري في الجولة الثالثة بنتيجة 2-2، وخسر اليوم أمام مودرن سبورت.

وبهذه النتيجة، يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 4 جولات من المسابقة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 5 نقاط، ليستقر في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.