المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الجماهير لا تستحق ذلك".. 7 أسئلة من المستشار القانوني للزمالك بشأن أزمة أرض أكتوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:18 ص 26/08/2025
مقر الزمالك

نادي الزمالك

وجه كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، 7 أسئلة حول أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت سحب أرض النادي التي كان من المقرر أن يتم إنشاء عليها الفرع الجديد.

وأوضح كمال شعيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالتالي:

تساؤلات مشروعة

تحتاج إلي بيان ثالث بشأن حلم نادي الزمالك

1- ألم تخطر هيئة المجتمعات العمرانية النادي بالخطاب رقم ٤٩٦٠ بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢٤ بالموافقة علي إضافة بعض الأنشطة المساعدة للمشروع (تجاري إداري - تجاري فندقي - طبي - تعليمي).

2- ألم يصدر المهندس وزير الإسكان القرار الوزاري رقم ١٠٨٤ بتاريخ ٢٢/ ٩ ٢٠٢٤ متضمنا الموافقة للنادي على إضافة الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والطبية.

3- ألم ترسل هيئة المجتمعات العمرانية للنادي الخطاب رقم ٣١٩١ بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠٢٤ بالمطالبة بسداد مبلغ وقدرة ٨٠٠ مليون تقريبا قيمة الموافقات التي حصل عليها النادي عن تغيير الاستخدام وغيرها.

4- ألم يصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالجلسة رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٨ / ١ /٢٠٢٥ قرارا بالموافقة على تقسيط قيمة العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام وسداد نسبة ٥٪؜ من قيمة هذه العلاوات.

5- ألم يقم النادي بسداد مبلغ وقدره أربعون مليون جنيه نسبة الـ5 % من قيمة مبلغ العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام.

6- ألم يكن من الأولى وللمصلحة العامة إظهار هذه الحقائق.

7- ألم يذكر بالبيان الأول وقرار السحب المنعدم رقم ١١٠٧ بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٥ أن سبب السحب هو إنتهاء مهلة التنفيذ، فهل يمكن إضافة أسباب أخرى للقرار بعد صدوره بأكثر من شهرين ؟؟؟؟؟.

نادي الزمالك وجمهوره العظيم .. لايستحقون ذلك

الزمالك كمال شعيب أرض 6 أكتوبر وزارة الإسكان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521414/-الجماهير-لا-تستحق-ذلك-7-أسئلة-من-المستشار-القانوني-للزمالك-بشأن-أزمة-أرض-أكتوبر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""الجماهير لا تستحق ذلك".. 7 أسئلة من المستشار القانوني للزمالك بشأن أزمة أرض أكتوبر", "alternativeHeadline":" 7 أسئلة من المستشار القانوني للزمالك", "description": "وجه كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، 7 أسئلة حول أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/3/بب2024_12_3_15_31.webp", "keywords": "كمال شعيب-الزمالك-أرض 6 أكتوبر-وزارة الإسكان", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521414/-الجماهير-لا-تستحق-ذلك-7-أسئلة-من-المستشار-القانوني-للزمالك-بشأن-أزمة-أرض-أكتوبر", "articleBody": "وجه كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، 7 أسئلة حول أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت سحب أرض النادي التي كان من المقرر أن يتم إنشاء عليها الفرع الجديد.وأوضح كمال شعيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالتالي:تساؤلات مشروعةتحتاج إلي بيان ثالث&nbsp;بشأن حلم نادي الزمالك1- ألم تخطر هيئة المجتمعات العمرانية النادي بالخطاب رقم ٤٩٦٠ بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢٤ بالموافقة علي إضافة بعض الأنشطة المساعدة للمشروع (تجاري إداري - تجاري فندقي - طبي - تعليمي).2- ألم يصدر المهندس وزير الإسكان القرار الوزاري رقم ١٠٨٤ بتاريخ ٢٢/ ٩ ٢٠٢٤ متضمنا الموافقة للنادي على إضافة الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والطبية.3- ألم ترسل هيئة المجتمعات العمرانية للنادي الخطاب رقم ٣١٩١ بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠٢٤ بالمطالبة بسداد مبلغ وقدرة ٨٠٠ مليون تقريبا قيمة الموافقات التي حصل عليها النادي عن تغيير الاستخدام وغيرها.4- ألم يصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالجلسة رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٨ / ١ /٢٠٢٥ قرارا بالموافقة على تقسيط قيمة العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام وسداد نسبة ٥٪؜ من قيمة هذه العلاوات.5- ألم يقم النادي بسداد مبلغ وقدره أربعون مليون جنيه نسبة الـ5 % من قيمة مبلغ العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام.6- ألم يكن من الأولى وللمصلحة العامة إظهار هذه الحقائق.7- ألم يذكر بالبيان الأول وقرار السحب المنعدم رقم ١١٠٧ بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٥ أن سبب السحب هو إنتهاء مهلة التنفيذ، فهل يمكن إضافة أسباب أخرى للقرار بعد صدوره بأكثر من شهرين ؟؟؟؟؟.نادي الزمالك وجمهوره العظيم .. لايستحقون ذلك", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/3/بب2024_12_3_15_31.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 26T02:18: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-26T10:17:18+03:00", "datePublished" : "2025-08-26T02:18:00+03:00" }