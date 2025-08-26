وجه كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، 7 أسئلة حول أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت سحب أرض النادي التي كان من المقرر أن يتم إنشاء عليها الفرع الجديد.

وأوضح كمال شعيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالتالي:

تساؤلات مشروعة

تحتاج إلي بيان ثالث بشأن حلم نادي الزمالك

1- ألم تخطر هيئة المجتمعات العمرانية النادي بالخطاب رقم ٤٩٦٠ بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢٤ بالموافقة علي إضافة بعض الأنشطة المساعدة للمشروع (تجاري إداري - تجاري فندقي - طبي - تعليمي).

2- ألم يصدر المهندس وزير الإسكان القرار الوزاري رقم ١٠٨٤ بتاريخ ٢٢/ ٩ ٢٠٢٤ متضمنا الموافقة للنادي على إضافة الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والطبية.

3- ألم ترسل هيئة المجتمعات العمرانية للنادي الخطاب رقم ٣١٩١ بتاريخ ١١/ ٩/ ٢٠٢٤ بالمطالبة بسداد مبلغ وقدرة ٨٠٠ مليون تقريبا قيمة الموافقات التي حصل عليها النادي عن تغيير الاستخدام وغيرها.

4- ألم يصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالجلسة رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٨ / ١ /٢٠٢٥ قرارا بالموافقة على تقسيط قيمة العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام وسداد نسبة ٥٪؜ من قيمة هذه العلاوات.

5- ألم يقم النادي بسداد مبلغ وقدره أربعون مليون جنيه نسبة الـ5 % من قيمة مبلغ العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام.

6- ألم يكن من الأولى وللمصلحة العامة إظهار هذه الحقائق.

7- ألم يذكر بالبيان الأول وقرار السحب المنعدم رقم ١١٠٧ بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٥ أن سبب السحب هو إنتهاء مهلة التنفيذ، فهل يمكن إضافة أسباب أخرى للقرار بعد صدوره بأكثر من شهرين ؟؟؟؟؟.

نادي الزمالك وجمهوره العظيم .. لايستحقون ذلك