كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

ملف يلا كورة.. تعادل الأهلي مع المحلة.. هزيمة بيراميدز.. وصفقة الزمالك الجديدة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:30 ص 26/08/2025
الأهلي وغزل المحلة

صورة من مباراة الأهلي والمحلة

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين لعل أبرزها، تعادل الأهلي، وخسارة بيراميدز، وصفقة الزمالك الجديدة.

وجاءت أبرز موضوعات أمس الإثنين كالتالي:

مصدر ليلا كورة: الزمالك تعاقد مع بارون أوشينج.. وينتظر رد اتحاد الكرة لقيد اللاعب

أنهى نادي الزمالك، صفقة الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لاعب نادي سوفاباكا الكيني، وينتظر ردا من الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد اللاعب في فئة اللاعبين تحت السن.

إنبي ليلا كورة: زياد كمال تأثر بفترة تواجده في الزمالك.. ونرحب ببيع حمدي

أثنى محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، على المستوى الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الجاري، مستشهدًا بحصد 5 نقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

مصدر لـ يلا كورة: البنك الأهلي يمنح طارق مصطفى فرصة أخيرة أمام الطلائع

أصبح طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، مهددًا بالرحيل عن منصبه، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار، خلال أول 4 جولات من الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري ليلا كورة: لا نية لرحيل أحمد سامي.. والنتائج ستتحسن

عبر محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم قلقه من نتائج الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، مشيرًا إلى أن جدول المباريات كان صعبًا لزعيم الثغر.

القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنقطة التعادل، من مباراته أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ريبييرو: كنا نستحق الفوز أمام غزل المحلة.. ولدينا قائد للفريق يمتلك شخصية قوية

كشف خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مدى صعوبة المباراة التي خاضها الفريق أمام غزل المحلة، والتي جمعت بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعديل وحيد.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو ، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

معالي والجزيري على رأسهم.. يلا كورة يكشف أسباب غياب 8 لاعبين من الزمالك أمام فاركو

استبعد البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، 8 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة فاركو في الدوري.

قبل موقعة الأهلي.. بيراميدز يسقط أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

سقط نادي بيراميدز في فخ الهزيمة أمام نظيره مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة فاز بها دون أن يلعبها.. ليفربول ينجو من فخ نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فاز نادي ليفربول (3-2) على مضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

الأهلي الزمالك الدوري المصري المحلة بيراميدز ملف يلا كورة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

