نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين لعل أبرزها، تعادل الأهلي، وخسارة بيراميدز، وصفقة الزمالك الجديدة.

وجاءت أبرز موضوعات أمس الإثنين كالتالي:

مصدر ليلا كورة: الزمالك تعاقد مع بارون أوشينج.. وينتظر رد اتحاد الكرة لقيد اللاعب

أنهى نادي الزمالك، صفقة الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لاعب نادي سوفاباكا الكيني، وينتظر ردا من الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد اللاعب في فئة اللاعبين تحت السن.

إنبي ليلا كورة: زياد كمال تأثر بفترة تواجده في الزمالك.. ونرحب ببيع حمدي

أثنى محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، على المستوى الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الجاري، مستشهدًا بحصد 5 نقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى الآن.

مصدر لـ يلا كورة: البنك الأهلي يمنح طارق مصطفى فرصة أخيرة أمام الطلائع

أصبح طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، مهددًا بالرحيل عن منصبه، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار، خلال أول 4 جولات من الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري ليلا كورة: لا نية لرحيل أحمد سامي.. والنتائج ستتحسن

عبر محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم قلقه من نتائج الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، مشيرًا إلى أن جدول المباريات كان صعبًا لزعيم الثغر.

القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنقطة التعادل، من مباراته أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ريبييرو: كنا نستحق الفوز أمام غزل المحلة.. ولدينا قائد للفريق يمتلك شخصية قوية

كشف خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مدى صعوبة المباراة التي خاضها الفريق أمام غزل المحلة، والتي جمعت بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعديل وحيد.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو ، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

معالي والجزيري على رأسهم.. يلا كورة يكشف أسباب غياب 8 لاعبين من الزمالك أمام فاركو

استبعد البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، 8 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة فاركو في الدوري.

قبل موقعة الأهلي.. بيراميدز يسقط أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

سقط نادي بيراميدز في فخ الهزيمة أمام نظيره مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة فاز بها دون أن يلعبها.. ليفربول ينجو من فخ نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فاز نادي ليفربول (3-2) على مضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.