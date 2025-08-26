المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات اليوم.. الزمالك ضد فاركو.. ومواجهات مثيرة في كأس كاراباو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:33 ص 26/08/2025
الزمالك وفاركو

الزمالك وفاركو - صورة أرشيفية

يستعرض "يلا كورة" مباريات اليوم الثلاثاء والتي يتصدرها لقاء الزمالك مع فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

وتُختتم منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع سموحة، الزمالك ضد فاركو، ويستضيف حرس الحدود نظيره المصري البورسعيدي.

طالع نتائج الجولة الرابعة في الدوري من هنا

للتعرف على جدول ترتيب الدوري اضغط هنا

ولحساب كأس كاراباو، ستقام عدة مباريات في الدور الثاني وربما أبرزها وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد، وبورنموث أمام برينتفورد.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

6:00 مساء.. كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة.. On sport 2

9:00 مساء.. الزمالك ضد فاركو.. On sport 1

9:00 مساء.. حرس الحدود ضد المصري.. Onsport 2

كأس كاراباو

9:30 مساء.. وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد.. bein sports HD 5

9:45 مساء.. سندرلاند ضد هدرسفيلد تاون.. 2 bein sports xtra

9:45 مساء.. بورنموث ضد برينتفورد.. 1 bein sports xtra

9:45 مساء.. بيرنلي ضد ديربي كاونتي

10:00 مساء.. شيفيلد وينزداي ضد ليدز يونايتد.. bein sports HD 4

نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين

5:30 مساء.. مدغشقر ضد السودان.. bein sports HD 6

8:30 مساء.. المغرب ضد السنغال.. bein sports HD 5

الزمالك الدوري المصري فاركو كأس كاراباو مباريات اليوم الثلاثاء

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

