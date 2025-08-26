المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لمواصلة المشوار.. موعد مباراة الزمالك وفاركو والقناة الناقلة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:02 ص 26/08/2025
الزمالك

الزمالك

يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة أمام فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً على استاد السلام، بعد قرار نقلها من استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ساعيًا لمواصلة بدايته القوية هذا الموسم والاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، يأمل فاركو في تحسين نتائجه بعدما حصد نقطة واحدة فقط من 3 مباريات سابقة.

وأنهى الفريق الأبيض تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب الكلية الحربية بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، على أن يدخل اللاعبون في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

وتُنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر شبكة قنوات "أون سبورت".

الأهلي الزمالك الدوري المصري

