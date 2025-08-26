يستعد الزمالك لمواجهة فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل، فيما يسعى فاركو لتحقيق أول انتصار له هذا الموسم، بعدما جمع نقطة واحدة من 3 مباريات.

وأنهى الفريق الأبيض تدريباته مساء أمس الاثنين على ملعب الكلية الحربية بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، على أن يدخل اللاعبون في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

وهناك مفاضلة في بعض المراكز بين بعض اللاعبين على رأسهم محمد شحاتة وعدي الدباغ.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: عبد الله السعيد – محمد شحاتة أو (نبيل عماد "دونجا") – ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان ألفينا – عدي الدباغ أو (ناصر منسي) – شيكو بانزا.