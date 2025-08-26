يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية من منافسات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة فاركو، اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ستاد السلام مباراة الزمالك ضد فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

الزمالك ضد فاركو

يدخل الزمالك مواجهة الليلة بحثًا عن خطف صدارة الدوري، حال تحقيقه انتصارًا عريضًا، أو تعثر المصري المتصدر الحالي لجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

وجمع الزمالك 7 نقاط في أول 3 جولات، بفوزه على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، وتعادله مع المقاولون العرب.

وفي المقابل، حصد فاركو نقطة وحيدة، وضعته في قاع جدول الترتيب، بعدما تعادل سلبيًا مع إنبي، وخسر أمام الأهلي ثم طلائع الجيش.

معلق والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وفاركو في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "أون سبورت 1" أحداث مباراة الزمالك وفاركو.

وسيقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في حدود الثامنة والنصف مساءً، بصحبة المحللين حازم إمام وعبدالظاهر السقا.

ويتولى محمد الشاذلي مهمة التعليق على أحداث مباراة الزمالك وفاركو.

