خريطة إذاعة مباراة الزمالك وفاركو.. الاستوديو التحليلي والمعلق

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:32 م 26/08/2025
الزمالك وفاركو

الزمالك وفاركو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية من منافسات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة فاركو، اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ستاد السلام مباراة الزمالك ضد فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

طالع نتائج الجولة الرابعة في الدوري من هنا

الزمالك ضد فاركو

يدخل الزمالك مواجهة الليلة بحثًا عن خطف صدارة الدوري، حال تحقيقه انتصارًا عريضًا، أو تعثر المصري المتصدر الحالي لجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

وجمع الزمالك 7 نقاط في أول 3 جولات، بفوزه على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، وتعادله مع المقاولون العرب.

وفي المقابل، حصد فاركو نقطة وحيدة، وضعته في قاع جدول الترتيب، بعدما تعادل سلبيًا مع إنبي، وخسر أمام الأهلي ثم طلائع الجيش.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري اضغط هنا

معلق والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وفاركو في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "أون سبورت 1" أحداث مباراة الزمالك وفاركو.

وسيقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في حدود الثامنة والنصف مساءً، بصحبة المحللين حازم إمام وعبدالظاهر السقا.

ويتولى محمد الشاذلي مهمة التعليق على أحداث مباراة الزمالك وفاركو.

طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الزمالك الدوري المصري فاركو

أخبار تهمك

