كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

بينها الأهلي وبيراميدز.. فتح الباب لحجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من الدوري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:02 م 26/08/2025 تعديل في 27/08/2025
الدوري المصري

الدوري المصري

أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح الباب لحجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويُسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على الجولة الرابعة من الدوري المصري 2025-2026.

ثنائي مصري يقود نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

وتنطلق الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، الذي يشهد إقامة 3 مباريات.

وأكدت الصفحة الرسمية لشركة "تذكرتي" عبر "فيس بوك" فتح باب الحجز لتذاكر المباريات التالية:

الجمعة 29 أغسطس 2025

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا - ستاد المقاولون

البنك الأهلي × طلائع الجيش - ستاد السلام

أحدثهم محمود كهربا.. نجوم مصرية أضاءت ملاعب الكويت

الاتحاد السكندري × إنبي - ستاد الإسكندرية

السبت 30 أغسطس 2025

الجونة × زد - ستاد خالد بشارة

الأهلي × بيراميدز - ستاد السلام

الإسماعيلي × غزل المحلة - ستاد هيئة قناة السويس

الأحد 31 أغسطس 2025

المصري × كهرباء الإسماعيلية - برج العرب

مودرن سبورت × حرس الحدود - ستاد هيئة قناة السويس

وادي دجلة × الزمالك - ستاد السلام

سموحة × بتروجيت - برج العرب

جدول مباريات اليوم

الزمالك الأهلي الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

