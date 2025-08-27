أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح الباب لحجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويُسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على الجولة الرابعة من الدوري المصري 2025-2026.

وتنطلق الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، الذي يشهد إقامة 3 مباريات.

وأكدت الصفحة الرسمية لشركة "تذكرتي" عبر "فيس بوك" فتح باب الحجز لتذاكر المباريات التالية:

الجمعة 29 أغسطس 2025

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا - ستاد المقاولون

البنك الأهلي × طلائع الجيش - ستاد السلام

الاتحاد السكندري × إنبي - ستاد الإسكندرية

السبت 30 أغسطس 2025

الجونة × زد - ستاد خالد بشارة

الأهلي × بيراميدز - ستاد السلام

الإسماعيلي × غزل المحلة - ستاد هيئة قناة السويس

الأحد 31 أغسطس 2025

المصري × كهرباء الإسماعيلية - برج العرب

مودرن سبورت × حرس الحدود - ستاد هيئة قناة السويس

وادي دجلة × الزمالك - ستاد السلام

سموحة × بتروجيت - برج العرب

